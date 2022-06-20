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影／高雄果貿社區濃煙密布雲梯車升空救人 演練逼真博滿堂彩

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄城中城惡火奪走46條人命，也燒出消防公安問題，市府為強化及提升老舊社區自我應變及搶救能力，在有37年歷史的左營果貿社區裝設1500個住警器，今下午在果貿進行消防演練，過程中，濃煙密布、雲梯車升空救人，場面逼真，博得滿堂彩！

高雄市消防局今天下午3時許，在左營果貿社區辦理守望相助暨災害搶救演練，副市長林欽榮到場，林致詞時表示，城中城事件後，市府重視老舊社區的自我應變及搶救能力，要讓家園更好更安全，其中在擁有37年歷史、2000餘住戶的果貿社區加裝1500個住警器、滅火器及逃生警示燈等。

林欽榮指出，今年2月間，果貿社區曾發生火警，住警器發生效用，一名國中生當場英勇地拿起滅火器滅火，顯示在老舊社區裝設「三燈兩器」發揮效用，有不足之處，會再請消防局協助裝設。

隨後消防演練登場，現場模擬果貿活動中心對面建物一樓發生火警，濃煙密布，消防員抵達切割鐵捲門、架設雙節梯救援、雲梯車升空救出在高樓受困的民眾、以及救災後防疫除汙，場面演練逼真，博得現場民眾熱烈掌聲鼓勵。

高雄市消防局今天下午3時許，在左營果貿社區辦理守望相助暨災害搶救演練，雲梯車升空模擬至高樓救出受困民眾。記者石秀華／攝影
高雄市消防局今天下午3時許，在左營果貿社區辦理守望相助暨災害搶救演練，雲梯車升空模擬至高樓救出受困民眾。記者石秀華／攝影
消防員演練將從火災中救出的民眾抬上擔架救護。記者石秀華／攝影
消防員演練將從火災中救出的民眾抬上擔架救護。記者石秀華／攝影
演練過程中，消防員模擬在救災後，進行水霧防疫除汙的畫面。記者石秀華／攝影
演練過程中，消防員模擬在救災後，進行水霧防疫除汙的畫面。記者石秀華／攝影
現場模擬果貿活動中心對面建物一樓發生火警，濃煙密布。記者石秀華／攝影
現場模擬果貿活動中心對面建物一樓發生火警，濃煙密布。記者石秀華／攝影
消防員在演練過程中，架設雙節梯救援受困民眾。記者石秀華／攝影
消防員在演練過程中，架設雙節梯救援受困民眾。記者石秀華／攝影

林欽榮 公安

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