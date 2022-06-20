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排雲山莊女登山客摔落邊坡受傷 空勤直升機救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名女登山客今天在前往玉山途中的排雲山莊墜落邊坡受傷，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，中午已飛抵南投，傷者交由消防局救護車後送治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客邊坡墜落摔傷救援任務，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機執行任務，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛楊中凱、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員劉承閎和李法寬。

任務機組員針對任務實施分組提示及完成任務裝備整備，中午12點30分起飛，爬高1萬呎定向目標區，到達目標區後完成高、低空偵查與風向判定、高度調整，再由消防署特搜員李法寬出艙實施吊掛作業，傷者吊掛進艙後，飛抵竹山消防署訓練中心落地，將傷者交由消防局救護車後送就醫，任務圓滿完成。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天派直升機執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客墜落邊坡受傷救援任務。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天派直升機執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客墜落邊坡受傷救援任務。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天派直升機執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客邊坡墜落摔傷救援任務。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天派直升機執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客邊坡墜落摔傷救援任務。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 南投 救護車

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