排雲山莊女登山客摔落邊坡受傷 空勤直升機救援
一名女登山客今天在前往玉山途中的排雲山莊墜落邊坡受傷，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，中午已飛抵南投，傷者交由消防局救護車後送治療。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天執行南投縣消防局申請排雲山莊女性登山客邊坡墜落摔傷救援任務，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機執行任務，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛楊中凱、機工長蔡維倡，消防署特搜隊隊員劉承閎和李法寬。
任務機組員針對任務實施分組提示及完成任務裝備整備，中午12點30分起飛，爬高1萬呎定向目標區，到達目標區後完成高、低空偵查與風向判定、高度調整，再由消防署特搜員李法寬出艙實施吊掛作業，傷者吊掛進艙後，飛抵竹山消防署訓練中心落地，將傷者交由消防局救護車後送就醫，任務圓滿完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言