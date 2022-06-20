影／雙方經路口疑未放慢速度碰撞 騎機車老翁傷重不治
花蓮吉安鄉今天發生一起死亡車禍，35歲李姓女子駕駛轎車與60歲騎機車的張姓男子在十字路口碰上，雙方疑均未放慢速度，張男直接噴飛，頭部重擊一旁農地鐵製圍籬，傷勢嚴重送醫不治。經查2人均有駕照且無酒駕，詳細肇責與原因仍待警方調查釐清。
根據監視器畫面，在今天7點44分左右，李女開著白色轎車，沿吉安鄉慶南3街西往東方向直行，行經十字路口時，不慎與騎乘藍色機車沿慶豐4街南往北方向直行的張男撞上，雙方疑未放慢車速，只見機車碰到轎車車頭，連人帶車噴飛，轎車則緊急煞車。
由於撞擊力道大，張男摔落地面時，頭部直接撞上路旁鐵製圍籬，頭部重傷、倒地不起，機車掉落路邊水溝；李女轎車的引擎蓋板則是出現明顯的凹陷撞擊痕跡。警消獲報後，緊急將張男送往慈濟醫院救治，卻於上午9點多宣告傷重不治。警方調查，李女與張男2人均持有適當駕照，且酒測值為0，詳細肇責，仍待警方釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言