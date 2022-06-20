影／雙方經路口疑未放慢速度碰撞 騎機車老翁傷重不治

花蓮吉安鄉今天發生一起死亡車禍，35歲李姓女子駕駛轎車與60歲騎機車的張姓男子在十字路口碰上，雙方疑均未放慢速度，張男直接噴飛，頭部重擊一旁農地鐵製圍籬，傷勢嚴重送醫不治。經查2人均有駕照且無酒駕，詳細肇責與原因仍待警方調查釐清。

根據監視器畫面，在今天7點44分左右，李女開著白色轎車，沿吉安鄉慶南3街西往東方向直行，行經十字路口時，不慎與騎乘藍色機車沿慶豐4街南往北方向直行的張男撞上，雙方疑未放慢車速，只見機車碰到轎車車頭，連人帶車噴飛，轎車則緊急煞車。