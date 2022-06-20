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佯裝賣虛擬貨幣搶走900萬元 警逮7人法辦

中央社／ 台中20日電

松姓男子組成強盜集團，去年12月間在國外指揮成員，佯裝要販賣虛擬貨幣泰達幣，待被害人帶新台幣900萬元準備交易時，將現金搶走逃逸，警方循線逮捕松男等7人後，依強盜罪嫌送辦。

台中市警察局第二分局今天發布新聞稿表示，警方於民國110年12月初，接獲林姓被害人報案稱，他在交易虛擬貨幣泰達幣的過程中，遭數名歹徒毆傷後強取手提箱，內裝有準備購買泰達幣的現金約900萬元，警方立即組成專案小組偵辦。

警方透過監視器以車追人，發現嫌犯開車往北逃逸，專案小組循線前往基隆及新北等地一帶追緝，在基隆市將正準備逃亡的2名集團成員逮捕到案。

警方持續向上偵辦，分別於新竹及桃園等地，帶回強盜集團余姓幹部及成員等4人到案，並以數位鑑識等方式，查出幕後主嫌松男位居國外。

警方查出，強盜集團的主嫌25歲松男，以通訊軟體指揮國內余姓幹部等6人，以假交易方式，透過虛擬貨幣仲介商，佯裝要販賣虛擬貨幣，由仲介商媒合買家，誘騙買家到場交易時，再強取裝有現金的手提箱。

經專案人員鎖定後，趁松男在今年1月間由境外返國之際，將他逮捕到案，並查扣贓款約60萬元及贓款所購買的賓士車一輛，全案日前依強盜罪嫌將松男等7人移送台中地方檢察署偵辦。

強盜 虛擬貨幣 泰達幣

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