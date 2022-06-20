影／高雄單車婦大馬路闖紅燈 攔腰撞休旅車險遭捲車底

高雄73歲唐姓婦人今早騎腳踏車沿興中一路時，闖紅燈通過光華一路口，駕駛休旅車的黃男閃避不及，與唐婦發生碰撞，唐險遭捲入車底。警消獲報後到場，唐婦頭部、手、腳等多處受傷，送醫治療，肇責正由交通大隊釐清，警方將對唐婦開出罰單。

今天上午8時20分許，唐婦騎腳踏車沿興中一路西向東騎，行經光華一路口時，卻不顧燈號已經轉紅，直直的通過馬路，正巧黃男駕駛的休旅車綠燈直行，行經路口時，車頭左前方與唐婦發生碰撞，唐當場倒地不起，整個過程都被後車的行車記錄器拍下。

警消獲報後到場，救護人員初步將唐婦包紮，隨後送醫治療，無生命危險，黃男則未受傷，兩人都未飲酒。警方根據後車行車記錄器影像及路口畫面，初判為唐婦闖紅燈，撞上黃男的休旅車。