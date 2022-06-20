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故障停路中 西濱快速道路嘉義段2大貨車追撞釀1死
今天凌晨台61線西濱快速道路北上275.3公里處發生2輛大貨車追撞事故，當中1名年約32歲貨車駕駛夾在變形車頭內，嘉義縣消防局協助脫困，但已沒有生命跡象，肇事原因由警方調查中。
今天凌晨3時55分嘉義縣消防局接獲報案，台61快速道路北上275.3公里處發生車禍，縣消即派遣布袋、祥和分隊趕往處理，現場為2輛大貨車發生追撞生車禍。
後方大貨車駕駛受困變形車頭內，消防救護人員利用破壞器材協助年約32歲男性駕駛脫困，但男子身體多處骨折、頭部重創已沒有生命跡象。後續交由警方處理。
警方初步調查，駕駛沒有酒駕，疑紅色大貨車因故障停在道路上，後方綠色大貨車駕駛反應不及從後方直接追撞，詳細肇事責任釐清中。
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