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疑電線走火 嘉縣農業處冷氣通風口中午起火
嘉義縣政府3樓農業處今天中午傳火警，火警地點在該處企劃行銷科辦公室，第一時間科室人員即已持滅火器將火勢撲滅，嘉義縣消防局據報後也趕到現場檢查確定沒有殘火疑慮，初步了解疑因電線走火，真正起火原因持續調查中。
農業處長許彰敏表示，火警發生時間大約在12時30分左右，當時有同仁發現辦公室上方天花板冷氣出風口掉落火星，急忙趕快持滅火器撲滅，並告知行政處，消防局人員沒多久也趕到現場協助處理。
有縣府員工私下表示，其實上午就聞到一股焦味，大家都在課室尋找是不是有接觸不良的電源插頭，但都沒有發現異狀。沒想到竟然是發生在天花板上面的冷氣通風口。
當時有員工看到火花，就趕快持滅火器撲滅，不然課室內都是文件易燃品，稍有不慎可能引發更大災情。
行政處長邱美切表示，經過專業技師檢查，應是以前不用的電線遺留在上面，長期與風扇馬達發生摩擦，結果發生疑似電線走火現象，已安排廠商全面檢視，將老舊電線完全移除，避免類似意外再發生。
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