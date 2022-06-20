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桃園國中驚見大灘血跡 民眾嚇壞 警：醉漢遭玻璃割傷

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園國中外人行道，昨天上午驚見大片血跡，嚇得目擊民眾趕緊報案，有網友以為是攻擊事件，但警方今澄清是一名男子酒後不慎，右手腕遭玻璃割傷，他被員警發現時手臂更已發紫，但經119包紮送醫後，幸無大礙。

桃園警分局景福派出所昨上午9時許接獲民眾報案，稱在桃園國中外人行道上發現許多血跡，派警員彭凱昱及謝竣揚立即趕抵現場。

員警到場，發現人行道有大灘血跡，潔白牆面上也沾上好幾塊，趕緊訪查周邊民眾，得知是一名疑似酒醉男子右手腕大量流血，搖搖晃晃經過，但不知去向。

員警擔心男子大量失血，恐危及生命，立即呼叫支援並分頭找尋，約5分鐘後在中山北路某私人停車場的停車棚內，發現受傷倒臥在地的劉姓男子（27歲），右手臂還輕微發紫，立即通報消防人員到場協助送醫，並通知家屬。

救護人員到場時，劉男意識清楚，但疑因酒醉，有失禁情況，而他右手腕外側有5公分撕裂傷，然並未傷及動脈，也未斷肢，當場緊急包紮，送醫後並無大礙。

警方瞭解，劉男自己記憶模糊，只依稀記得是酒後捶打路邊玻璃，不慎遭割傷，因當時酒醉未察覺異狀，原打算到家再請家人帶他就醫，半途卻迷路，走到車棚後倒臥在地，幸及時送醫挽回一命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園國中後牆外人行道，昨天驚見大灘血跡，警方釐清是男子酒醉割傷導致，非暴力事件。記者楊湛華／翻攝
桃園國中後牆外人行道，昨天驚見大灘血跡，警方釐清是男子酒醉割傷導致，非暴力事件。記者楊湛華／翻攝
桃園國中後牆外人行道，昨天驚見大灘血跡，警方釐清是男子酒醉割傷導致，非暴力事件。記者楊湛華／翻攝
桃園國中後牆外人行道，昨天驚見大灘血跡，警方釐清是男子酒醉割傷導致，非暴力事件。記者楊湛華／翻攝
員警在車棚內找到受傷男子，聯絡119將他包紮送醫。圖／翻攝自「桃園爆報」臉書
員警在車棚內找到受傷男子，聯絡119將他包紮送醫。圖／翻攝自「桃園爆報」臉書

人行道 桃園

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