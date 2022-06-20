影／正妹約見男網友竟是騙局 海山警與超商齊阻詐

新北市羅姓女子日前透過社群軟體認識異性友人，羅女依該名男網友稱要見面需購買遊戲點數要求，到超商購買12萬元的遊戲點數，超商店員察覺有異，趕緊通報轄區海山警方到場協助，在員警勸阻下，她才驚覺自己遭到詐騙，也非常感謝員警與店員的協助。

據了解，羅女在LINE上結識一名男網友，兩人相談甚歡後即相約吃飯，但至指定地點該網友並未現身，反而傳送許多恐嚇影片威脅羅女，要求購買新台幣12萬元的遊戲點數；羅女因害怕遂依照網友指示，至超商門市購買點數時，店員察覺有異，於是通知轄區海山派出所員警到場。

員警黃韋傑、鄭名峰到場後詢問羅女與男網友的認識過程，及購買遊戲點數的緣由後，急忙勸阻，羅女才驚覺自己遭到詐騙，並感謝員警與店員為幫守住荷包，避免損失更多的血汗錢。