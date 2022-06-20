影／新北男半夜持玩具槍射街貓 辯只是想嚇跑牠們

新北市吳姓男子昨天半夜持玩具槍射街貓，海山警方接獲愛貓團體報案，昨天通知到案，吳男辯稱，只是想嚇跑野貓，並無傷害意圖，警詢後依違反社維法裁罰。

愛貓團體沈姓女子昨天向海山警方報案，她指稱，在板橋區裕民街一帶，有不明人士涉嫌持玩具槍朝街貓開槍，並提供昨天凌晨所拍到該名男子持搶射街貓的影片。

海山警方依據報案人提供的影片，鎖定持玩具槍射貓男子所騎機車追查，昨天通知就住在案發地點附近的涉案吳姓男子（36歲）到案，吳男供稱是出於好玩，想要把野貓嚇跑，不是真的要攻擊讓野貓受傷。