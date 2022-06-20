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北車借錢哥化身「借錢姊」再騙5人詐欺起訴
在台北車站附近相當出名的詹姓「北車借錢哥」，多次遭警逮捕法辦，不僅不知悔改，還戴起假髮化身「借錢姊」，轉戰台北市府轉運站繼續騙錢。台北地檢署查出，他以「借錢姊」的身分，再度詐騙5位好心民眾錢財，20日將他依詐欺罪起訴。
詹男因以「北車借錢哥」行騙已長達12年，經常以家人過世、錢包遺失，回家奔喪等理由向路人騙錢，日前遭警方發現他轉戰市府轉運站，化身借錢姊繼續行騙，被捕後已被羈押至今。
詹男上次犯行是在2021年8到11月間，以上述話術欺騙18名學生或青年女子，該案經起訴在法院審理過程中，又有6名被害民眾向警方報案，表示被詹男以同樣理由騙錢。
這次警方則查出，詹男涉嫌在今年3月21至22日，於台北市府轉運站附近，再度用同樣話術向路過旅客借錢，最後共有5人上當。
警方獲報逮捕詹男，竟發現眼前這位被捕的借錢姊，居然就是老面孔詹男，檢方於是以有再犯之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。
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