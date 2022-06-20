小三護理師持刀登門理論 醋殺大她30歲牙醫男友

一名曾姓護理師與呂姓牙醫師發生相差近30歲的忘年婚外情，並在外租屋同住，因不滿呂男春節期間回台南老家陪妻小過年，獨自留她一人在台北，持刀至北市呂男住處理論，盛怒下持刀刺死呂男隨後自殘。台北地檢署20日依殺人罪嫌將曾女起訴。

起訴指出，現年28歲的曾女曾在57歲的死者位於新北市永和開設的牙醫診所短暫任職，雙方在這段間內發展出婚外情，前後長達十餘年，死者並金屋藏嬌，另外租房供兩人同居。呂妻也知道這名小三的存在，但為了家庭和婚姻，選擇對此睜隻眼、閉隻眼。

今年春節期間，死者回家陪妻小過年，被獨留在租屋處的曾女，想到兩人交往多年，自己卻始終沒有名分，一時醋勁大發，案發當天3月1日下午，帶著預先買好的菜刀，跑到北巿文山區呂家登門理論。

當天下午2時，曾女出現在呂家樓下，正好遇到呂男騎車出門，兩人爆發激烈爭吵。呂妻一度下樓查看，不滿身為小三的曾女竟敢登門踢館，呂男卻支開她叫她先上樓。不料呂妻前腳才離開，情緒失控的曾女便突然拿刀刺進死者左胸，當場失去呼吸、心跳，送醫後仍傷重不治。

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