快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許：每一步越艱辛越珍惜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘆洲警分局被扔信號彈 24歲男火速遭逮：想吃牢飯

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲警分局大門今天上午被扔信號彈，燃起熊熊火光，員警立刻奪門衝出逮捕24歲許姓男子，他竟聲稱因為找不到工作想吃牢飯。但警方不予採信，將持續深入調查有無其他隱情，或有人背後指使。

監視器拍到，上午8時6分，許姓男子徒步走向蘆洲警分局，引燃信號彈扔至大門邊，隨即引發猛烈火光與陣陣白煙，分局1樓三民派出所警員張志豪、張畯榕馬上衝出去抓人。

許嫌只跑不到50公尺，直接在警分局隔壁的好樂迪KTV前方，雙手抱頭蹲在馬路上乖乖就逮。警方初步詢問，許嫌避重就輕，辯稱找不到工作想吃牢飯，才向分局扔擲信號彈。幸好沒有擴大燃燒，無人受傷也沒有財產損失。

據了解，許嫌家住蘆洲，今年2月才被蘆洲警分局偵查隊查獲吸食毒品咖啡包。今天案發後，員警至他的住處搜索，除了找到上網購買信號彈相關證據，也找到1包毒咖啡，送交化驗成分，許嫌則採尿待檢驗結果再決定是否法辦。他的手機通訊內容已經全被刪除，警方將還原資訊調查是否有人指使。

偵查隊副隊長李祐安表示，經查犯嫌並無幫派背景，但脫序行為已嚴重挑戰警方執法公權力，警詢後將依公共危險、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

員警迅速上銬逮捕許姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝
員警迅速上銬逮捕許姓嫌犯。記者林昭彰／翻攝
許嫌扔擲的信號彈燃燒殘骸。記者林昭彰／翻攝
許嫌扔擲的信號彈燃燒殘骸。記者林昭彰／翻攝
分局門口清洗過後，沒有財損。記者林昭彰／翻攝
分局門口清洗過後，沒有財損。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局大門口被扔擲信號彈，發出熊熊火光。記者林昭彰／翻攝
蘆洲警分局大門口被扔擲信號彈，發出熊熊火光。記者林昭彰／翻攝
嫌犯只逃跑不到50公尺，雙手抱頭蹲在馬路上就逮。記者林昭彰／翻攝
嫌犯只逃跑不到50公尺，雙手抱頭蹲在馬路上就逮。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

彰化縣治安評鑑15連霸 縣長王惠美表揚績優員警

孝女為治母病被誆裸睡神壇 乩童性侵吃牢飯得賠百萬

連千毅提告恐嚇 鳳梨叔鼠酸：第一次遇到黑社會告人

確診加深精神壓力？ 屏東弒母兒犯後「不知在幹嘛」

相關新聞

北車借錢哥化身「借錢姊」再騙5人詐欺起訴

在台北車站附近相當出名的詹姓「北車借錢哥」，多次遭警逮捕法辦，不僅不知悔改，還戴起假髮化身「借錢姊」，轉戰台北市府轉運站...

高雄父送早餐被車撞命危 駕駛逃了 兒下跪求警追真相

高雄市一名璩姓男子昨日上午送早餐給準備去台南補習的兒子，但約定時間到了，卻沒出現，打電話沒人接，兒子到台南心神不寧返回高...

基隆老婦15樓墜樓亡 住同棟女兒才剛探視下樓 驚愕哀痛

基隆市陳姓老婦人今早被人發現從15樓的住處墜樓，掉落在2樓住戶後陽台遮陽棚上，當場死亡。警方獲報前往採證調查，初步研判為...

高雄女控1次交通違規收2罰單 竟揪出交警重複開單26人

高雄市一名女子因駕車直行占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑政府缺錢、警方缺業績，怒將罰單P...

前警廣主持人洪宗適再涉毒 路上遭警盤查起獲安毒

警察廣播電台前金鐘主持人「阿國」洪宗適，2019年因持毒品約砲遭警方逮捕送辦，自毀前程，檢方給予緩起訴處分，命戒癮治療，...

彰基頂樓冷氣室外機深夜冒火 引來一場虛驚

彰化基督教醫院總院頂樓今天凌晨零時3分許冒出濃煙， 彰化縣消防局調派11輛消防車及4輛救護車趕往現場，發現是冷氣室外機燃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。