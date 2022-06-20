影／蘆洲警分局被扔信號彈 24歲男火速遭逮：想吃牢飯

新北市蘆洲警分局大門今天上午被扔信號彈，燃起熊熊火光，員警立刻奪門衝出逮捕24歲許姓男子，他竟聲稱因為找不到工作想吃牢飯。但警方不予採信，將持續深入調查有無其他隱情，或有人背後指使。

監視器拍到，上午8時6分，許姓男子徒步走向蘆洲警分局，引燃信號彈扔至大門邊，隨即引發猛烈火光與陣陣白煙，分局1樓三民派出所警員張志豪、張畯榕馬上衝出去抓人。

許嫌只跑不到50公尺，直接在警分局隔壁的好樂迪KTV前方，雙手抱頭蹲在馬路上乖乖就逮。警方初步詢問，許嫌避重就輕，辯稱找不到工作想吃牢飯，才向分局扔擲信號彈。幸好沒有擴大燃燒，無人受傷也沒有財產損失。

據了解，許嫌家住蘆洲，今年2月才被蘆洲警分局偵查隊查獲吸食毒品咖啡包。今天案發後，員警至他的住處搜索，除了找到上網購買信號彈相關證據，也找到1包毒咖啡，送交化驗成分，許嫌則採尿待檢驗結果再決定是否法辦。他的手機通訊內容已經全被刪除，警方將還原資訊調查是否有人指使。