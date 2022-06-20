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高雄父送早餐被車撞命危 駕駛逃了 兒下跪求警追真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名璩姓男子昨日上午送早餐給準備去台南補習的兒子，但約定時間到了，卻沒出現，打電話沒人接，兒子到台南心神不寧返回高雄追查，才發現父親騎機車半途遭車撞重傷昏迷，駕駛肇逃，兒子今天接受媒體訪問時，當場下跪磕頭，求警方查明真相，父子情深令人鼻酸！

警方調查，璩姓男子（66歲）19日上午6時許騎機車行經新興區中山路和七賢路口時，遭一輛自小客撞及，璩男當場噴飛重摔在地，手腳、頭部有嚴重外傷，肇事的小客車駕駛逃逸，璩男被送醫後仍呈現昏迷。

璩男32歲的兒子因父親被撞命危，在網路Dcard論壇發文求救，指肇事者將他父親撞飛好幾層樓高後逃逸 希望肇事者能自首並誠心道歉。璩男兒子今天上午接受媒體採訪時，當場下跪磕頭，希望警方能查明真相，找出肇事者。

璩男兒子受訪時表示，他從小夢想當醫生，加上母親因癌症過世，雖自己已32歲，但仍想要當醫生日後回饋社會，因此在台南補習班補習。

璩男兒子表示，和父親感情很好，父親出車禍當天，堅持要送早餐讓他去台南補習時不會挨餓，兩人原本約好7點在火車站碰面，但相約時間到了，卻沒見到父親人影，他當下以為父親睡過頭，因急著趕火車，上車後先到補習班，去電父親，卻沒人接。

後來，他心神不寧，又從台南趕回父親住處，管理員說父親一早已出門，他至左營警分局求助，警方協助調閱監視器發現父親消失在八德路，他轉至新興警分局查詢，才知父親被撞重傷昏迷，盼警方能查出父親被撞傷的真相。

新興警分局警方表示，目前查出肇事逃逸的小客車當時是在路口違規左轉，撞及騎車的璩男後逃逸，已查出肇事車為租賃車，正循線追緝駕駛身分。

璩男兒子向媒體磕頭，盼警方能查出撞傷父親的逃逸者。記者石秀華／翻攝
璩男兒子向媒體磕頭，盼警方能查出撞傷父親的逃逸者。記者石秀華／翻攝
警方在車禍事發後，到場處理，發現逃逸的肇事車脫落的保險桿。記者石秀華／翻攝
警方在車禍事發後，到場處理，發現逃逸的肇事車脫落的保險桿。記者石秀華／翻攝
高雄璩姓男子昨日上午騎機車送早餐給兒子，半途被違規左轉車撞及命危，駕駛逃逸，璩男兒子今受訪時當場下跪，請求警方追真相。記者石秀華／翻攝
高雄璩姓男子昨日上午騎機車送早餐給兒子，半途被違規左轉車撞及命危，駕駛逃逸，璩男兒子今受訪時當場下跪，請求警方追真相。記者石秀華／翻攝

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