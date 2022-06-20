聽新聞
test
0:00 / 0:00
台64乍見區間測速急煞釀追撞 大重機鏟起廂型車屁股
新北市五股區台64線快速道路西行6.7公里處，今天清晨發生3車追撞事故，59歲張姓男子駕駛轎車，疑因發現前方車流減速即將進入區間測速取締路段，急踩煞車導致後方廂型車反應不及撞上，又被後方大型重機撞上。
這起車禍發生於上午7時15分，當時車流量大，張男開車行經五股觀音山路段，疑因前方車陣陸續減速準備進入區間測速起點而急踩煞車，後方由45歲楊姓男子駕駛的廂型車，未保持安全距離發生追撞。
再後方由36歲吳姓男子騎乘的大型重機，也煞車不及撞上，且因車速快而鑽進車尾，把廂型車鏟起致後輪騰空。吳姓騎士全身多處擦挫傷，被救護車送醫幸無大礙；2輛汽車駕駛與乘客沒有受傷。
事故占用內側車道，只剩外側可供通行，造成西向車流回堵約4公里。警方獲報到場處置並疏導交通，上午8時21分將事故車輛拖吊排除，恢復通行順暢。車禍發生原因及肇責尚須進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言