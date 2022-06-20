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台64乍見區間測速急煞釀追撞 大重機鏟起廂型車屁股

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區台64線快速道路西行6.7公里處，今天清晨發生3車追撞事故，59歲張姓男子駕駛轎車，疑因發現前方車流減速即將進入區間測速取締路段，急踩煞車導致後方廂型車反應不及撞上，又被後方大型重機撞上。

這起車禍發生於上午7時15分，當時車流量大，張男開車行經五股觀音山路段，疑因前方車陣陸續減速準備進入區間測速起點而急踩煞車，後方由45歲楊姓男子駕駛的廂型車，未保持安全距離發生追撞。

再後方由36歲吳姓男子騎乘的大型重機，也煞車不及撞上，且因車速快而鑽進車尾，把廂型車鏟起致後輪騰空。吳姓騎士全身多處擦挫傷，被救護車送醫幸無大礙；2輛汽車駕駛與乘客沒有受傷。

事故占用內側車道，只剩外側可供通行，造成西向車流回堵約4公里。警方獲報到場處置並疏導交通，上午8時21分將事故車輛拖吊排除，恢復通行順暢。車禍發生原因及肇責尚須進一步調查釐清。

這起車禍占用內側車道，只剩外側可供通行，一度造成西向車流回堵約4公里。記者林昭彰／翻攝
這起車禍占用內側車道，只剩外側可供通行，一度造成西向車流回堵約4公里。記者林昭彰／翻攝
黃牌大型重機煞車不及追撞鑽進車尾，把廂型車鏟起致後輪騰空。記者林昭彰／翻攝
黃牌大型重機煞車不及追撞鑽進車尾，把廂型車鏟起致後輪騰空。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路觀音山路段發生3車連環追撞事故。記者林昭彰／翻攝
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