台64乍見區間測速急煞釀追撞 大重機鏟起廂型車屁股

新北市五股區台64線快速道路西行6.7公里處，今天清晨發生3車追撞事故，59歲張姓男子駕駛轎車，疑因發現前方車流減速即將進入區間測速取締路段，急踩煞車導致後方廂型車反應不及撞上，又被後方大型重機撞上。

這起車禍發生於上午7時15分，當時車流量大，張男開車行經五股觀音山路段，疑因前方車陣陸續減速準備進入區間測速起點而急踩煞車，後方由45歲楊姓男子駕駛的廂型車，未保持安全距離發生追撞。

再後方由36歲吳姓男子騎乘的大型重機，也煞車不及撞上，且因車速快而鑽進車尾，把廂型車鏟起致後輪騰空。吳姓騎士全身多處擦挫傷，被救護車送醫幸無大礙；2輛汽車駕駛與乘客沒有受傷。