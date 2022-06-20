北巿街友2度持打火機燒舊衣回收箱 警全市協尋抓到人

枋姓街友涉嫌持打火機放火燒舊衣回收箱，北巿消防人員獲報後到場撲滅火勢，不料2小時後，他再度涉嫌縱火燒衣。警方調閱監視器追查，透過警政系統全市協尋，3天後警方在路上查獲他，全案依放火致生公共危險罪嫌送辦。

警方指出，6月12日下午5時許林森北路與長安東路口，枋姓街友涉嫌靠近舊衣回收箱，持打火機放火燒露出在外的衣物，現場起火冒煙，消防局獲報派員撲滅火勢。不料，枋姓街友在2小時後重回現場，再度靠近舊衣回收箱，再度涉嫌點火燒衣。

警方調閱監視器發現有名男子在起火前2度靠近舊衣回收箱，經比對發現男子是數月前，警方曾在林森公園勸阻過縱火行為的街友，隨即發布警政系統全市協尋。