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苗栗黑狗困涵洞哀鳴3天 洞口竟被人以鐵皮鐵絲封死

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣幸福狗流浪中途、長期協助流浪貓狗的愛媽陳淑娟，上周接獲通報指出，苑裡鎮苑東里有一隻黑狗被困在涵洞中，前往救援赫然發現涵洞前後方被人惡意以鐵皮石頭鐵絲封死「非常可惡」。

陳淑娟說，該處涵洞前後方被鐵皮石頭鐵絲封死，不斷有水流經過涵洞，但狗狗卻無法脫困，附近民眾聽到有狗狗不停哀嚎、求救了3天，好奇才趨前查找發現，於是向她們通報。

當天，她與3位志工一起前往協助救援，認為應是人為造成「非常可惡」，不喜歡流浪狗驅趕就好，不必如此虐待，這樣的作法可能會觸法有刑責的。

苗栗縣動防所所長張俊義則表示，關於此案，必須有證據確定是否人為故意，還是因為當時天候不佳，導致有其他掉落物卡死通道等狀況，目前無法判定，而動防所人員接獲通報時前往救援，當時陳淑娟已經協助脫困。

陳淑娟說，當時因連日雨勢，水位較高，居民說狗狗沒有食物，想脫困又被擋住去路，一直聽到哀嚎聲音，讓人不忍。

由於受困黑狗非常怕生，應該是流浪犬，不易捕抓。涵洞一邊緊鄰深2公尺溪溝，運輸籠搬運困難，因此清除另一邊私人土地涵洞洞口障礙物，讓這隻落難母狗先脫困出來，請附近民眾定點餵食，之後再誘捕結紮

由於涵洞前後方被人惡意以鐵皮石頭鐵絲封死，導致這隻黑狗無法脫困。圖／陳淑娟提供
由於涵洞前後方被人惡意以鐵皮石頭鐵絲封死，導致這隻黑狗無法脫困。圖／陳淑娟提供

狗狗 苗栗縣 結紮

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