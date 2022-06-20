苗栗黑狗困涵洞哀鳴3天 洞口竟被人以鐵皮鐵絲封死

苗栗縣幸福狗流浪中途、長期協助流浪貓狗的愛媽陳淑娟，上周接獲通報指出，苑裡鎮苑東里有一隻黑狗被困在涵洞中，前往救援赫然發現涵洞前後方被人惡意以鐵皮石頭鐵絲封死「非常可惡」。

陳淑娟說，該處涵洞前後方被鐵皮石頭鐵絲封死，不斷有水流經過涵洞，但狗狗卻無法脫困，附近民眾聽到有狗狗不停哀嚎、求救了3天，好奇才趨前查找發現，於是向她們通報。

當天，她與3位志工一起前往協助救援，認為應是人為造成「非常可惡」，不喜歡流浪狗驅趕就好，不必如此虐待，這樣的作法可能會觸法有刑責的。

苗栗縣動防所所長張俊義則表示，關於此案，必須有證據確定是否人為故意，還是因為當時天候不佳，導致有其他掉落物卡死通道等狀況，目前無法判定，而動防所人員接獲通報時前往救援，當時陳淑娟已經協助脫困。

陳淑娟說，當時因連日雨勢，水位較高，居民說狗狗沒有食物，想脫困又被擋住去路，一直聽到哀嚎聲音，讓人不忍。