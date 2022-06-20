高雄女控1次交通違規收2罰單 竟揪出交警重複開單26人

高雄市一名女子因駕車直行占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑政府缺錢、警方缺業績，怒將罰單PO網，楠梓警分局調查後，揪出該名謝姓交通員警因電腦作業疏失，在同一時段共重複開單26筆，將予以懲處。

該名英文名字為「Candy」的女子昨下午在臉書「爆料公社」發文，指自己交通違規，卻收到2張紅單，質疑舉發單位的楠梓交通分隊缺業績還是政府缺錢？因為2張紅單上照片背景都一樣，違規時間卻不同，指難道警方修改時間就可多一張罰單、多一份業績。

女子並認為其中一張紅單上的時間她根本沒在那個時間點去過該處，難道是靈異事件，她並附上2張紅單照片，一張紅單顯示時間的是5月28日11時48分，另一張紅單則顯示是6月3日11時29分，邀網友一起玩「找出兩張圖片不一樣的地方」的遊戲。

楠梓警分局獲悉後，展開調查，發現該張罰單是分隊謝姓警員於5月28日在易肇事路段高楠公路和監理南路口執行交通執法時舉發；因在事後舉發作業過程中，電腦軟體重複產出同樣資料夾，加上員警疏忽一時不察，將交通舉發單重複輸入，造成重複舉發。

警方查詢謝姓警員在同一時段的舉發單，赫然發現不只該名女子受害，同一時段另有25筆重複開單的情況，等同有26人接到一次交通違規2張罰單的情形。