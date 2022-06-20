惡意還是缺公德心？聖稜線素密達山屋救命加壓艙竟塞廚餘

雪霸國家公園區內的聖稜線，是台灣登山界縱走聖地，也是登山客頻發高山症的危險地區之一，沒想到竟有人破壞山屋內的加壓艙，往裡面塞廚餘垃圾，令人痛心。

台灣野外地區緊急救護協會指出，這個加壓艙位於素密達山屋，是雪霸國家公園聖稜線上最深遠的山屋，前後都是斷崖，在這個地點，以往如果天氣不佳，嚴重高山症病患只有死路一條；若登山民眾出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫），萬一天氣不好，病患唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著，減緩症狀，等待救命時機。

協會理事長、加壓艙建置計劃主持人王士豪醫師昨天在臉書發文說，這個加壓艙怎麼被破壞的呢？它遭人將腐敗的食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污，加壓艙本體橡膠表層甚至出現一些黴斑。

幸好，本協會副理事長廖登山教官，近日帶隊前往聖稜線，並一一地將沿途各個山屋的加壓艙檢查及養護，才發現這個加壓艙慘遭破壞。廖教官立刻與隊友緊急搶救這個加壓艙，經過眾人一番清潔擦拭、乾燥復原，並且很仔細的做完整測試後，確認這個加壓艙功能一切正常。隨後，並將這些腐敗的食物及垃圾背下山。

他說，2016年起，台灣野外地區緊急救護協會籌募800萬元，提供100個加壓艙放置在百岳山屋，以及搜救隊與教育訓練場地使用，已成功救治超過60人。因協會人力有限，平日委由國家公園及林務局志工協助巡視與維護，目前正緊急製作警示標語「救命器材，請勿放置食物、垃圾或任何其他雜物！」希望類似事件不會再發生。

至於「兇手」破壞動機是惡意還是缺乏公德心？並不可考，呼籲山友「只要將垃圾帶下山」，就是對他們最大的幫助。

王士豪也感慨說，這次聖稜線的加壓艙遭到破壞，他內心的感觸特別深，這個簡直是駭人聽聞。「我覺得非常震驚與難過，反正人在做、天在看，我們只要堅持作對的事情、善的事情、救人的事情就好。」