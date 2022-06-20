快訊

高中生10萬字血淚自白 學習歷程讓孩子壓力爆棚

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被分手酗酒倒路邊 大園警一句「成為更好的人」點醒他

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市大園區一名馬姓男子日前與女友分手，昨天下午到住家附近的小吃店借酒澆愁，返家途中卻不勝酒力、倒臥巷弄內，警方獲報後前往關心，告訴他「要成為更好的人」，讓他逐漸平復情緒，隨後在員警護送下返家。

大園分局三菓派出所於昨天16時許接獲民眾報案，在菓林路的巷弄內有一名男子倒臥路中，請警方到場協助處理。

巡佐陳勇吉、警員黃傑獲報前往查看，發現該名馬姓男子（40歲）渾身酒氣，口中唸唸有詞，不斷說「對不起」，呈酒醉狀態；員警見他情緒激動，便先上前安撫情緒。

男子向警方表示，因日前與女友爭吵遭提分手，雖然想盡辦法，仍無法挽回，心情相當鬱悶，又找不到人訴苦，幾天來心力交瘁，只好到小吃店借酒澆愁、抒發情緒。

員警聽完，鼓勵男子成為更好的人，之後才會遇到更適合的對象，並不斷開導他；而馬男聽了員警勸告，心情也逐漸平復，隨後在員警攙扶下返家休息，對警方暖心舉動，深表感謝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大園區馬姓男子日前「被分手」，昨酒後醉倒路邊，經員警出言安撫、鼓勵後，終於振作起來，順利回家。記者楊湛華／翻攝
大園區馬姓男子日前「被分手」，昨酒後醉倒路邊，經員警出言安撫、鼓勵後，終於振作起來，順利回家。記者楊湛華／翻攝
大園區馬姓男子日前「被分手」，昨酒後醉倒路邊，經員警出言安撫、鼓勵後，終於振作起來，順利回家。記者楊湛華／翻攝
大園區馬姓男子日前「被分手」，昨酒後醉倒路邊，經員警出言安撫、鼓勵後，終於振作起來，順利回家。記者楊湛華／翻攝

分手 小吃

延伸閱讀

周興哲放閃送禮寵女友是日常 一同慶生理由超不浪漫

「你負責買我負責住」女催25歲男友買房被分手 網一面倒說好

男學生酒後亂性...當女友面摸女生屁股 還帶回家下體猥褻

女友嫌他「月薪8萬太少」 要求進台積電當工程師

相關新聞

基隆老婦15樓墜樓亡 住同棟女兒才剛探視下樓 驚愕哀痛

基隆市陳姓老婦人今早被人發現從15樓的住處墜樓，掉落在2樓住戶後陽台遮陽棚上，當場死亡。警方獲報前往採證調查，初步研判為...

高雄女控1次交通違規收2罰單 竟揪出交警重複開單26人

高雄市一名女子因駕車直行占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑政府缺錢、警方缺業績，怒將罰單P...

前警廣主持人洪宗適再涉毒 路上遭警盤查起獲安毒

警察廣播電台前金鐘主持人「阿國」洪宗適，2019年因持毒品約砲遭警方逮捕送辦，自毀前程，檢方給予緩起訴處分，命戒癮治療，...

彰基頂樓冷氣室外機深夜冒火 引來一場虛驚

彰化基督教醫院總院頂樓今天凌晨零時3分許冒出濃煙， 彰化縣消防局調派11輛消防車及4輛救護車趕往現場，發現是冷氣室外機燃...

高雄父送早餐被車撞命危 駕駛逃了 兒下跪求警追真相

高雄市一名璩姓男子昨日上午送早餐給準備去台南補習的兒子，但約定時間到了，卻沒出現，打電話沒人接，兒子到台南心神不寧返回高...

台64乍見區間測速急煞釀追撞 大重機鏟起廂型車屁股

新北市五股區台64線快速道路西行6.7公里處，今天清晨發生3車追撞事故，59歲張姓男子駕駛轎車，疑因發現前方車流減速即將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。