被分手酗酒倒路邊 大園警一句「成為更好的人」點醒他

桃園市大園區一名馬姓男子日前與女友分手，昨天下午到住家附近的小吃店借酒澆愁，返家途中卻不勝酒力、倒臥巷弄內，警方獲報後前往關心，告訴他「要成為更好的人」，讓他逐漸平復情緒，隨後在員警護送下返家。

大園分局三菓派出所於昨天16時許接獲民眾報案，在菓林路的巷弄內有一名男子倒臥路中，請警方到場協助處理。

巡佐陳勇吉、警員黃傑獲報前往查看，發現該名馬姓男子（40歲）渾身酒氣，口中唸唸有詞，不斷說「對不起」，呈酒醉狀態；員警見他情緒激動，便先上前安撫情緒。

男子向警方表示，因日前與女友爭吵遭提分手，雖然想盡辦法，仍無法挽回，心情相當鬱悶，又找不到人訴苦，幾天來心力交瘁，只好到小吃店借酒澆愁、抒發情緒。

員警聽完，鼓勵男子成為更好的人，之後才會遇到更適合的對象，並不斷開導他；而馬男聽了員警勸告，心情也逐漸平復，隨後在員警攙扶下返家休息，對警方暖心舉動，深表感謝。

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