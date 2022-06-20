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影／屏東田間聚賭見警撒腿逃竄 躲田裡也被逮

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

疫情稍緩群聚再起！屏東縣南州鄉一條田間產業道路上，有人搭帳棚開設三六仔賭場東港警分局獲報蒐證多時，18日傍晚發動查緝，賭客見警上門四處逃竄，還有人在田間藏匿，吳姓男子等8名賭客當場被逮，訊後依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，該處帳棚原本搭設供工人休息，但最近卻變身成賭場。警方接獲情資，組成專案小組查辦，在離賭場數十公尺的隱密田間監控多時，發現賭場內人員進出頻繁，18日下午6時許展開查緝，賭客見警上門撒腿狂奔，但警方早在周邊出入點部署因應，包括吳姓男子等8名賭客全被逮，現場查扣賭資3000元、撲克牌、骰子等賭具，訊後移送法辦。

警方指出，現場民眾多有戴上口罩，因賭場設在戶外，無群聚人數規定。東港警分局長張世儒表示，轄內不容許有違法行為，民眾若在社區發現可疑不法情事，請立即向警察機關報案及檢舉。

8名賭客中有人滿頭白髮，年紀不小，見警上門全部撒腿逃竄，但最後全被逮。圖／讀者提供
8名賭客中有人滿頭白髮，年紀不小，見警上門全部撒腿逃竄，但最後全被逮。圖／讀者提供
屏東南州有人在田間產業道路搭帳棚開設三六仔賭場，警方發動查緝逮捕8名賭客。圖／讀者提供
屏東南州有人在田間產業道路搭帳棚開設三六仔賭場，警方發動查緝逮捕8名賭客。圖／讀者提供

賭場 屏東縣 東港

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