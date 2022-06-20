影／屏東田間聚賭見警撒腿逃竄 躲田裡也被逮

疫情稍緩群聚再起！屏東縣南州鄉一條田間產業道路上，有人搭帳棚開設三六仔賭場，東港警分局獲報蒐證多時，18日傍晚發動查緝，賭客見警上門四處逃竄，還有人在田間藏匿，吳姓男子等8名賭客當場被逮，訊後依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，該處帳棚原本搭設供工人休息，但最近卻變身成賭場。警方接獲情資，組成專案小組查辦，在離賭場數十公尺的隱密田間監控多時，發現賭場內人員進出頻繁，18日下午6時許展開查緝，賭客見警上門撒腿狂奔，但警方早在周邊出入點部署因應，包括吳姓男子等8名賭客全被逮，現場查扣賭資3000元、撲克牌、骰子等賭具，訊後移送法辦。