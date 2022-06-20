屏東原鄉現人潮 霧台騎士墜谷、三地門情人湖迷路

天氣轉晴，遇到假日，屏東縣原鄉熱門景點出遊人口增多，屏東縣霧台消防分隊指出，出遊潮相對意外事故也增加，17日台26線36.9公里機車騎士墜谷，身體多處擦傷，幸無生命危險。18日， 4名遊客遊德文情人湖迷途事件，警消協尋，完成救援任務。

屏東縣霧台消防分隊指出，17日下午2點24分，接獲報案，台24線36.9公里處，機車騎士下山途中墜谷，警消到場發現，騎士掉落邊坡約20公尺處，意識清楚，身體多處擦傷，警消以繩索垂降至下方將騎士固定，請路人協助拖拉順利將騎士帶回道路，由霧台救護車送往龍泉高榮分院就醫。

三地門消防分隊18日19時10分接獲情人湖民眾迷途協尋案件，2男2女至三地門鄉情人湖遊玩，回程時因天色昏暗無照明設備致迷途受困，警消出動晚間9點找到，協助護送下山至停車場後成功完成救援任務。