警廣前主持人再次涉毒遭逮 北市警依法送辦
前警察廣播電台知名洪姓主持人於2019年底遭警查獲持毒送辦，不料他19日凌晨於北市松江路遇警攔查又被發現持有安非他命和吸食器，疑為工作壓力大所致，全案依法送辦。
台北市警察局中山分局警備隊員警19日凌晨3時許執行巡邏勤務時，於松江路一帶看見有名男子神色異常且形跡可疑，立即上前攔查，並查獲這名洪姓男子持有第2級毒品安非他命1小包及吸食器具。
警方隨後將洪男帶回警局偵辦，經查疑為其近期因家庭和工作壓力大，為舒緩壓力，才施用以前所遺留下的安非他命想消除疲勞所致，洪男對於因吸毒再次被逮後感到非常懊悔。
全案詢後於昨天將洪男依持有毒品違反毒品危害防制條例送台北地檢署偵辦。
據了解，洪男為前警察廣播電台知名主持人，他之前於2019年底遭警查獲持毒送辦，案發後遭警廣解僱，北檢去年3月考量洪男坦承犯行且為初犯，處分緩起訴，並命洪男自費接受戒癮治療。
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