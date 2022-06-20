快訊

地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

台灣考招制度換湯不換藥？3關鍵字看美國名校怎麼做

警廣前主持人再次涉毒遭逮 北市警依法送辦

中央社／ 台北20日電

警察廣播電台知名洪姓主持人於2019年底遭警查獲持毒送辦，不料他19日凌晨於北市松江路遇警攔查又被發現持有安非他命和吸食器，疑為工作壓力大所致，全案依法送辦。

台北市警察局中山分局警備隊員警19日凌晨3時許執行巡邏勤務時，於松江路一帶看見有名男子神色異常且形跡可疑，立即上前攔查，並查獲這名洪姓男子持有第2級毒品安非他命1小包及吸食器具。

警方隨後將洪男帶回警局偵辦，經查疑為其近期因家庭和工作壓力大，為舒緩壓力，才施用以前所遺留下的安非他命想消除疲勞所致，洪男對於因吸毒再次被逮後感到非常懊悔。

全案詢後於昨天將洪男依持有毒品違反毒品危害防制條例送台北地檢署偵辦。

據了解，洪男為前警察廣播電台知名主持人，他之前於2019年底遭警查獲持毒送辦，案發後遭警廣解僱，北檢去年3月考量洪男坦承犯行且為初犯，處分緩起訴，並命洪男自費接受戒癮治療。

警察 毒品

延伸閱讀

台北車站地下街驚傳火警 北市消防出動即時撲滅

北市憂棉條斷裂未供免費兌換 議員批：難道不該上市？

合體蔣萬安撇拔樁說 北市議員陳永德：唯一支持蔣

4罪通緝男慣竊借手機盜刷點數 北市警依法送辦

相關新聞

彰基頂樓冷氣室外機深夜冒火 引來一場虛驚

彰化基督教醫院總院頂樓今天凌晨零時3分許冒出濃煙， 彰化縣消防局調派11輛消防車及4輛救護車趕往現場，發現是冷氣室外機燃...

不滿玩遊藝場花錢太多 高雄男仗酒意持球棒砸機台

高雄市前金區一家遊藝場今晨遭人砸店，一名林姓男子喝得醉醺醺持球棒砸毀機台，警方獲報將來不及逃走的林男當場逮捕，林男聲稱因...

影／違停公車格被叭！賓士男囂張嗆司機「叭三小」

一名網友19日深夜在《爆料公社》PO出一段15秒的影片，一名賓士駕駛將車子違停在公車格中，只為了購買水餃，被公車司機按了...

影／女婿隔離突呼吸困難 岳母急找中警開道：沒呼吸了

台中市第五警分局水湳所在17日晚間接獲一名婦人報案，她的女婿因新冠肺炎在家隔離，但突然呼吸困難，婦人才會一邊高喊「沒有呼...

福馬古道健行 4女被蜂螫

卅六名登山社團成員昨天前往新北市貢寮區福馬古道健行，半途遇蜂群攻擊，有四名女子被螫傷。新北市消防局出動廿七人救護，其中五...

兩批登山客從瑞芳南子吝步道入山 分因中暑、頭暈求救

新北市瑞芳區山區連續兩天都有登山客疑中暑，無力走完路程，由消防人員護送下山。消防局提醒登山者，應該選擇適合的山域類型，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。