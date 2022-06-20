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影／女婿隔離突呼吸困難 岳母急找中警開道：沒呼吸了
台中市第五警分局水湳所在17日晚間接獲一名婦人報案，她的女婿因新冠肺炎在家隔離，但突然呼吸困難，婦人才會一邊高喊「沒有呼吸了」，一邊跑進派出所求助，警方得知後，為了救人，趕緊騎上警用機車，開啟警笛開到，協助婦人將其女婿送醫治療。
第五警分局水湳所警員吳宥駿17日晚間6時許值勤時，一名婦人將轎車停在派出所門口，神情慌張跑進所內，向警員高喊「他沒有呼吸了啦」，聽得警員一頭霧水，婦人稍微緩和情緒後，向警說明，女婿因確診新冠肺炎在家隔離，但卻突然呼吸困難，欲載女婿就醫，途中卻遇到塞車。
警員吳宥駿得知狀況，考量派出所與最近醫院距離不遠，等待救護車往返，恐遠水救不了近火，反而延誤就醫時機，警員當機立斷，以警用機車開道協助送醫，一路開啟閃光燈、鳴警報器開道，順利在10分鐘內，幫忙將婦人女婿送抵醫院。
第五警分局表示，水湳所同仁在民眾迫切需要幫助時，毫不猶豫地予以開道協助，熱心助人的精神堪為同仁表率。同時提醒民眾，多留意家人身體狀況，如有身體不適或其他緊急狀況發生，優先撥打醫療專線到場協助，充足的醫療設備和專業人員才能確保救護品質。
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