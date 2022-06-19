獨／外洩恩恩事件橫向聯繫錄音 新北公務員晚間自首

日前周玉蔻政論節目播出恩恩事件消防局與雙和醫院通話錄音，新北市消防局晚間證實，該消防同仁因將屬於機密事項的錄音檔案下載並交給一般民眾，因此晚間前往新北地檢署自首。

新北市消防局表示，今(19日)晚消防局同仁因涉洩漏國防以外機密，因此自行前往新北地檢署自首，該同仁主動向消防局政風室表示要對恩恩案的電話錄音檔案外洩一案做說明，經訪談後該員表示他有外洩檔案給一般民眾的行為，且錄音檔案在媒體播出後，造成消防同仁隱私的曝光和紛擾而感到後悔。