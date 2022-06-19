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一次交通違規收2張紅單 高雄女PO網酸「大家來找碴」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女子日前駕車行經高楠公路時，因直行車占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，但女子事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑政府缺錢、警方缺業績，怒將罰單PO網，要網友玩「大家來找碴」，不少網友直指警方有偽造文書之嫌，開出罰單的楠梓警分局坦承作業疏失，將懲處員警。

該名英文名字為「Candy」的女子今天下午在臉書「爆料公社」發文，指自己交通違規，卻收到2張紅單，質疑舉發單位的楠梓交通分隊缺業績還是政府缺錢？因為2張紅單上照片背景都一樣，違規時間卻不同，指難道警方修改時間就可多一張罰單、多一份業績。

女子並認為其中一張紅單上的時間她根本沒在那個時間點去過該處，難道是靈異事件，她並附上2張紅單照片，一張紅單顯示時間的是5月28日11時48分，另一張紅單則顯示是6月3日11時29分，邀網友一起玩「找出兩張圖片不一樣的地方」的遊戲。

女子PO文後，引發網友熱議，不少網友質疑警方「偽造文書」，也有網友點出關鍵之處：「應該是舉發日期錯誤重新告發，有一張是無效的」。

楠梓分局交通分隊今晚表示，該張罰單是分隊員警於5月28日在易肇事路段高楠公路和監理南路口執行交通執法時舉發；因在事後舉發作業過程中，電腦軟體重複產出同樣資料夾，加上員警疏忽一時不察，將交通舉發單重複輸入，造成重複舉發。

分隊表示，該案員警涉及疏失的部分，追究行政責任並予以懲處；另有關舉發重複情事，分局已於6月17日函文監理機關撤銷，也將全面清查有無類似情形並再加強員警教育訓練。

高雄市一名女子日前駕車行經高楠公路時，因直行車占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，女子事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑警方缺業績所致。圖／取自臉書爆料公社
高雄市一名女子日前駕車行經高楠公路時，因直行車占用轉彎車道，遭警方拍照舉發，女子事後卻接獲2張不同時間的罰單，質疑警方缺業績所致。圖／取自臉書爆料公社

罰單

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