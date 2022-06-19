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女網友誇「穩賺不賠」 他匯500萬被警敲醒發財夢
高雄市一名年約50歲的李姓男子，在交友平台認識女網友，女方聲稱經營投顧，誇耀能拿到第一手消息，保證穩賺不賠，李男信以為真，奔銀行匯款500萬，所幸行員和警方勸阻，敲醒他的發財夢！
社會大眾對投資理財觀念開放，多方的理財管道，無形中讓詐騙集團有了發揮空間，「投資型詐騙」手法，近年來高居詐騙案件之冠！
高市警方在阻詐策略中，不僅安排金融機構巡簽勤務，也和金融機構合作，攔阻民眾匯款，也加強查緝防制車手提款，以防範於未然。
根據高雄市刑大經濟組統計資料顯示，今年迄今，已成功攔阻451件詐騙案，阻詐金額1億6618萬1458元，比較去年同期，增加142件，增加金額達8256萬4206元。
此外，今年4月詐欺車手提領次數降幅14.89%；5月降幅更高達70.69%；比較今年1至5月與去年同期的提領次數，降幅達48.95%；截至目前，統計今年詐欺車手提領次數，高雄市是六都第2低！
市刑大警方提醒民眾，網路交友須謹慎，如有不認識的網友邀請投資，利誘「穩賺不賠」、「保證獲利」等關鍵字，應提高警覺，切勿為了貪圖能獲取高利，聽信不實的網路流言及賺錢方法，若遇可疑詐騙手法，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以防受騙，荷包流失。
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