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無業男子宿醉路倒 警趨前關心發現他被通緝
高雄市一名吳姓男子日前和友人聚餐後，宿醉坐倒蓮池潭人行道，警方巡邏經過發現趨前關心，吳男婉拒去醫院，警方見他神情怪異，盤查身分，赫見他上月底因竊盜案遭通緝，吳男辯稱未收到法院公文，警方將他逮捕後解送歸案。
左營警分局左營派出所警員王孚泰17日上午7時20分許，巡經蓮潭路時，發現吳姓男子（55歲）精神不佳，坐倒在蓮池潭的人行道旁，王員見狀立即上前關心。
警方詢問吳男是否需要協助送醫，吳男搖手說，只是昨晚和朋友聚餐宿醉，因頭暈先坐在路旁休息，警方見吳男似乎急著要打發他離開，直覺有異，於是盤查吳男身分，發現吳男上個月底因曾偷竊他人單車未出庭，被橋頭地檢署發布通緝。
吳男見通緝身分遭警方揭穿，當下辯稱，因獨居，信箱廣告傳單太多，沒收到法院公文通知，警方見他精神恢復，將他逮捕上銬，解送歸案。
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