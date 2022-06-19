在KTV灌威士忌衝廁所嘔吐 朋友上廁所才發現他噎死

新北市有5名男子今天凌晨在三重區正義北路好樂迪KTV喝酒，其中1名42歲林姓男子乾杯約200毫升純的威士忌之後身體不適，衝進廁所嘔吐，其他人不以為意，直到16分鐘之後有人想上廁所，才發現他昏迷，疑被嘔吐物噎到，送醫不治。

據了解，5名朋友凌晨2時許一起到KTV喝酒，林姓男子豪爽乾杯喝下純的威士忌之後，就說肚子很不舒服，原本只是坐在椅子上休息，接著便衝進包廂廁所嘔吐。

同行友人雖知他吐，以為只是酒醉不以為意，繼續喝酒、唱歌，隔了十幾分鐘之後，直到另1名45歲紹姓男子進入廁所，看到他倒臥地板，想把林男扶起時，發現他已無氣息，連忙報案求助。

救護人員趕抵，現場施予心肺復甦術再緊急送到市立三重醫院急救，仍回天乏術。家屬指稱林男有胃食道逆流宿疾，警方報請檢察官相驗，初步推判因胃食道逆流加上嘔吐物卡住氣管導致無法呼吸窒息，併發急性心肌梗塞致命。

家屬對死因沒有意見，後續不會解剖，遺體已發還給家屬處理後事。

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