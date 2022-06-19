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重型機車休旅車台7乙對撞車禍 3人輕重傷網友喻頭七乙
桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，23歲彭姓男子駕駛重型機車今天下午行經該處，疑車速過快失控，與對向康姓男子駕駛休旅車猛烈撞擊車禍，彭男重傷、康男及車上友人均受輕傷，引發網友熱議，甚至有網友比喻台七乙線為「頭七乙」線。
大溪警方表示，彭姓男子駕駛日本進口重型機車，與友人騎車， 從大溪區台7乙線往新北市三峽方向行駛，兩人行駛台7乙9.6公里彎道路段，友人先過彎，彭男轉彎可能車速過快失控，與對向康男（42歲）駕駛4輪傳動休旅車迎面撞擊車禍。
彭男連人和重型機車翻覆路中，重型機車零件撞擊力大，車體零件散落一地，彭男摔車造成雙手骨折、臉部撕裂傷，傷勢嚴重，康男的休旅車左前車頭半毀、 安全氣囊爆開，康男與車上友人兩人頭部均受輕傷，3人沒有生命危險。
警方向彭男、康男兩人進行酒測，雙方酒測值0、均無酒駕情形，警方表示，目前已調閱該處附近監視器影像及行車紀錄器，還原車禍發生原因，釐清車禍肇事責任，並呼籲重型機車騎士，台7線、台7乙線彎道多，減速行駛，避免飆速危及生命安全。
該起重型機車與休旅車撞擊車禍，網友PO在社群網站引發熱議、批評，有的網友表示，台七線危險，為何不能好好開車；也有網友說，平日台七乙、假日「頭七乙」、「頭七乙車禍絕非浪得虛名」、「假日避上台七線或乙線」。
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