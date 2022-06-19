重型機車休旅車台7乙對撞車禍 3人輕重傷網友喻頭七乙

桃園市大溪區台7乙線9.6公里轉彎路段，23歲彭姓男子駕駛重型機車今天下午行經該處，疑車速過快失控，與對向康姓男子駕駛休旅車猛烈撞擊車禍，彭男重傷、康男及車上友人均受輕傷，引發網友熱議，甚至有網友比喻台七乙線為「頭七乙」線。

大溪警方表示，彭姓男子駕駛日本進口重型機車，與友人騎車， 從大溪區台7乙線往新北市三峽方向行駛，兩人行駛台7乙9.6公里彎道路段，友人先過彎，彭男轉彎可能車速過快失控，與對向康男（42歲）駕駛4輪傳動休旅車迎面撞擊車禍。

彭男連人和重型機車翻覆路中，重型機車零件撞擊力大，車體零件散落一地，彭男摔車造成雙手骨折、臉部撕裂傷，傷勢嚴重，康男的休旅車左前車頭半毀、 安全氣囊爆開，康男與車上友人兩人頭部均受輕傷，3人沒有生命危險。

警方向彭男、康男兩人進行酒測，雙方酒測值0、均無酒駕情形，警方表示，目前已調閱該處附近監視器影像及行車紀錄器，還原車禍發生原因，釐清車禍肇事責任，並呼籲重型機車騎士，台7線、台7乙線彎道多，減速行駛，避免飆速危及生命安全。