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六旬婦與夫吵架負氣離家 隔4小時溺斃麻園頭溪家人悲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬陳姓婦人今天凌晨與丈夫吵架後負氣離家，陳婦丈夫因遲遲等不到陳婦返家，報警協尋，但無所獲，今天清晨6時許，有民眾在新田心橋下的土庫溪，發現疑為女子溺水，警、消打撈後，確認女子已死，經調查身分，確認是陳婦，警方今報請檢察官釐清死因，排除外力介入，陳婦丈夫也對妻子死因無意見。

據查，陳姓婦人（64歲）疑有精神方面狀況，近日有與丈夫爭吵而想不開的紀錄，今天凌晨零時許，陳婦與丈夫口角後，負氣離家，陳婦丈夫因遲遲等不到妻子返家，凌晨近2時許時，前往第一警分局報案，但未尋獲陳婦蹤影。

今天清晨6時許，警、消接獲民眾報案，發現疑似有一名女性漂流屍體在南區南屯路、大忠南街的新田心橋下土庫溪，消防隊打撈上岸後，發現女子已明顯死亡，經往土庫溪往麻園頭溪溯源，在西區忠明南路、向上北路的開原人行陸橋，發現陳婦的拖鞋與外套，內有證件，研判陳婦是在該處落水，再漂流至土庫溪。

全案今報請檢察官相驗離請死因，並通知家屬認屍，陳婦丈夫確認死者是其妻子，也對妻子死因沒有意見，檢察官認定死因無外力介入，發還家屬辦理後事。

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台中市陳姓婦人今天凌晨疑與丈夫吵架後，在西區開原人行陸橋落水，警方在該處發現拖鞋與外套。圖／讀者提供
台中市陳姓婦人今天凌晨疑與丈夫吵架後，在西區開原人行陸橋落水，警方在該處發現拖鞋與外套。圖／讀者提供

溺水 台中市

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