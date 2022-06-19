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登山社36人組團福馬古道健行 4女被蜂螫傷、1人昏迷

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，由救難人員以擔架抬下山送醫，另外3人清醒，可自行走路下山。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點半多接獲報案，指在貢寮福馬古道南線隆隆石旁，有4人被蜂螫傷，需要救援。

消防局出動瑞芳分隊、雙溪分隊、貢寮分隊、九份分隊、金山中隊及大隊部，還有貢寮義消5人，共11車27人前往救護。

據了解，被蜂螫傷的4名女子是參加登山社活動，全團共36人，早上從馬澳派出所旁上山，登山約1個半小時，遭遇蜂群攻擊，4名女姓被螫傷。

消防人員趕到現場時，其中1名被螫傷的女性意識不清，需用擔架護送下山。另外3人清醒，表示可以自行走路下山。意識不清的傷者下山時，意識已回復，由救護車送往澳底保健站治療。

新北市貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，救難人員抬送傷者下山就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，救難人員抬送傷者下山就醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，救難人員抬送傷者下山就醫。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，救難人員抬送傷者下山就醫。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市貢寮區福馬古道今天下午有4名女遊客被蜂螫傷，其中1人昏迷，救難人員抬送傷者下山就醫。記者邱瑞杰／翻攝
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貢寮 新北

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