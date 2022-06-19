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高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

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高雄大貨車輾斃女騎士逃18公里 司機一句話警都怒了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市宋姓男子今天上午駕大貨車行經茄萣區情人碼頭轉彎處，擦撞同向的謝姓女機車騎士，導致謝女重心不穩，連人帶車被捲入車底，當場爆頭身亡。宋男未停車肇逃，警方追18公里攔人，告知他撞死人，宋男卻稱「不知發生何事」，警方聞言都怒了。

警方指出，該起死亡車禍發生在今天上午10時10分許，當時駕駛大貨車的宋姓男子（44歲）駕車行經茄萣區情人碼頭一處轉彎路口，宋男大貨車欲右轉時，擦撞前方同向的謝姓女機車騎士（52歲），謝女因重心不穩，連人帶車偏移後摔倒。

謝女當場被大貨車捲入車輪底下，爆頭身亡，當時宋男未停車報警，反而加速逃離現場，目擊民眾報警後，警方沿路緊追宋男大貨車行駛路線，50分鐘後，約追了18公里，在梓官區大舍南路前攔下宋男。

宋男一下車，警方問他「你撞死人了，還逃」，宋男卻聲稱「完全不知道發生何事？」警方當下對他施以酒測，但酒測值零，警詢後依過失致死罪嫌將宋男移送法辦。

警方通知不幸命喪輪下的謝姓女機車騎士家屬，家屬聞噩耗趕至，傷痛欲絕，指謝女住路竹，是家庭主婦，早上外出買早餐，沒想到卻遇死劫；詳細車禍肇責由警方進一步釐清中。

大貨車宋姓司機被警方攔下，對於女騎士命喪他車輪下，聲稱「完全不知道發生何事」。記者石秀華／翻攝
大貨車宋姓司機被警方攔下，對於女騎士命喪他車輪下，聲稱「完全不知道發生何事」。記者石秀華／翻攝
駕駛大貨車的宋姓男子在茄萣區情人碼頭一處轉彎路口，擦撞前方同向的謝姓女機車騎士，導致謝女摔車爆頭身亡，警追18公里攔人。記者石秀華／翻攝
駕駛大貨車的宋姓男子在茄萣區情人碼頭一處轉彎路口，擦撞前方同向的謝姓女機車騎士，導致謝女摔車爆頭身亡，警追18公里攔人。記者石秀華／翻攝
警方攔下撞死女機車騎士的大貨車宋姓司機，並查扣大貨車。記者石秀華／翻攝
警方攔下撞死女機車騎士的大貨車宋姓司機，並查扣大貨車。記者石秀華／翻攝

機車騎士 車禍 高雄市

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