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七旬翁搭計程車丟手機聯繫不上運將 警獻一妙計解決
台中市蔡姓老翁前天搭計程車時，不慎將手機遺落在計程車裡，找上警方求助，雖然警方一下子就查出計程車車牌，也詢問到司機妻子的手機，但司機妻子告知，司機並無手機，要找回蔡翁手機孔等到晚上下班返家，警員見蔡翁失望，獻上一計告知，或許司機會在台中車站排班等乘客，蔡翁依警建議前往，果然順利找到該名司機，尋回手機。
第三警分局立德所警員鄭裕憲17日下午接獲蔡姓老翁（70歲）報案，蔡翁當天從台中車站搭乘計程車往返拜訪友人，回程下車後才發現手機遺留在計程車上，但因未記車牌號碼，希望警方協助。
警方協助調閱周邊監視器，半小時候成功鎖定車號，也聯繫上該位司機的妻子，得知司機沒有攜帶無手機，無法聯繫，需待晚上下班返家後才能詢問，蔡翁露出失望表情。
警方看到蔡翁神情，另外建議，因近來疫情期間，攔路叫車的民眾可能較少，載送蔡翁的司機可能會繼續回台中車站排班，若蔡翁急著找回手機，或許可到車站去問問，蔡翁聽下警員建議前往，不到20分鐘，就找到載他的司機，順利尋回手機，還走回派出所，告知警員此事，也謝謝警員的建議。
第三警分局提醒，出門在外個人貴重物品，務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。另搭乘計程車時，可隨手記錄下車牌號碼、告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻能有大大功效。
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