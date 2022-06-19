聽新聞
test
0:00 / 0:00
台3線苗栗三灣路段機車滑衝對向轎車 16歲騎士送醫不治
台3線103.6公里處苗栗縣三灣鄉大河村路段，今天中午發生死亡事故，警方初步調查，16歲彭姓少年騎普通重型機車疑因操作不當，滑衝對向車道，迎面與轎車相撞，少年送醫傷重不治，全案進一步處理中。
頭份警察分局今天中午12點半左右接獲報案，趕往台3線103.6公里處三灣鄉大河村路段，現場1輛機車由北往南在彎道，滑衝到對向車道，與一輛轎車相撞，機車碎片散落一地，彭姓少年送醫回天乏術。
警方調查，轎車駕駛蔡姓男子載太太要回桃園，機車在彎道迎面而來，閃避不及發生事故，蔡男酒測值零，彭姓少年抽血檢驗，結果還沒有出爐，車禍原因進一步調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言