台3線苗栗三灣路段機車滑衝對向轎車 16歲騎士送醫不治

台3線103.6公里處苗栗縣三灣鄉大河村路段，今天中午發生死亡事故，警方初步調查，16歲彭姓少年騎普通重型機車疑因操作不當，滑衝對向車道，迎面與轎車相撞，少年送醫傷重不治，全案進一步處理中。

頭份警察分局今天中午12點半左右接獲報案，趕往台3線103.6公里處三灣鄉大河村路段，現場1輛機車由北往南在彎道，滑衝到對向車道，與一輛轎車相撞，機車碎片散落一地，彭姓少年送醫回天乏術。