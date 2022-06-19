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台3線苗栗三灣路段機車滑衝對向轎車 16歲騎士送醫不治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台3線103.6公里處苗栗縣三灣鄉大河村路段，今天中午發生死亡事故，警方初步調查，16歲彭姓少年騎普通重型機車疑因操作不當，滑衝對向車道，迎面與轎車相撞，少年送醫傷重不治，全案進一步處理中。

頭份警察分局今天中午12點半左右接獲報案，趕往台3線103.6公里處三灣鄉大河村路段，現場1輛機車由北往南在彎道，滑衝到對向車道，與一輛轎車相撞，機車碎片散落一地，彭姓少年送醫回天乏術。

警方調查，轎車駕駛蔡姓男子載太太要回桃園，機車在彎道迎面而來，閃避不及發生事故，蔡男酒測值零，彭姓少年抽血檢驗，結果還沒有出爐，車禍原因進一步調查釐清中。

台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段，16歲彭姓少年騎普通重型機車滑衝與轎車相撞，少年送醫傷重不治。圖／民眾提供
台3線苗栗縣三灣鄉大河村路段，16歲彭姓少年騎普通重型機車滑衝與轎車相撞，少年送醫傷重不治。圖／民眾提供

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