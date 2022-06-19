宜蘭伯朗大道附近驚傳隨機割頸2人受傷 警調監視器偵辦

宜蘭蘇澳鎮與冬山鄉交界的伯朗大道附近，昨晚驚傳1名男子騎乘機車持刀隨機割脖，前後僅相隔10分鐘，劃傷兩名被害人後頸部，其中1人傷勢較重，脖子十幾公分傷口，手術後住院。警方接獲報案透過監視器調出車牌追人，已鎖定特定對象，報請檢察官指揮偵辦。

「超恐怖」，被害人的子女昨晚在網路貼文「冬山伯朗大道附近出現機車騎士隨機傷人」。昨天晚上9點半左右，他爸爸在外面馬路上，被一個機車騎士拿利器劃傷脖子，整整10幾公分長的傷口，還好他們即時發現趕緊送醫，不然後果難以想像，目前手術完也暫無大礙。

貼文者說，他們到醫院急診才發現，同時間還有另外一個人也在附近騎車時被傷到脖子，因為不知道犯人是哪裡人？也不確定是不是只在冬山鄉或蘇澳鄉鎮附近出沒？奉勸大家近期晚上出門多注意安全，不要再有受害者出現。

原本寧靜的鄉下驚傳機車男隨機傷人，讓人直呼恐怖，議論不斷。有網友留言，「割脖子是隨機殺人」，「殺人未遂」，「十幾年前成興路也有人隨機拿刀傷人」，「附近的熱氣球活動才剛結束耶」。

被害人報案後，經查兩起割脖傷人案的發生時間大概只差10分鐘，地點位於蘇澳鎮與冬山鄉交界，一件在龍德工業區附近，另一件在國5高架橋底下的側車道。

前者受傷是66歲男性，傷勢較嚴重，脖子10幾公分的傷口手術縫合後住院；後面傷者是騎機車男性，遭犯案機車男持刀從後方劃傷後頸，傷勢較輕微包紮，自己去派出所報案做筆錄。