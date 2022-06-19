17歲輕艇隊員日月潭受訓 疑跳潭消暑溺水不治
南投日月潭今傳溺水意外，一名17歲輕艇隊員在月牙灣水域完成訓練後，疑不耐天熱跳入潭內欲消暑，但因他遲遲未浮出水面，其他隊員察覺有異，趕忙通報119，救難人員到場後搜索，找到人時已無呼吸心跳，經CPR送醫急救仍不治。
據了解，該名溺水的17歲劉姓男高一學生，是水里商工輕艇隊員，而他雖是輕艇隊員，但其不諳水性，今隨隊至日月潭月牙灣水域進行訓練，上午10時許完成訓練後，眾人在岸邊棧板休息，劉疑因天熱便跳入潭內欲消暑，未料發生憾事。
現場人員向警消轉述，當時劉生疑因天熱跳下水，但過了好幾分鐘，他都未浮出水面，大家發現不太對勁，嚇得趕緊通報師長，並撥打119求救。
南投縣消防局則表示，今天上午10時許獲報，日月潭月牙灣有民眾溺水，當下立刻派遣日月潭、魚池、國姓、玉山、碧興、草屯等分隊人員組隊下水救溺，救難人員到場後，立刻潛水裝下水找尋，花了約半小時時間才找到人。
而劉生被打撈上岸時已無呼吸心跳，但救難人員仍對他施予CPR急救，並且急送埔里基督教醫院搶救，但到院後仍回天乏術，最終宣告不治；當地警方後續也介入調查，警方表示，目前已連繫劉生家屬，詳細原因仍有待進一步調查釐清。
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