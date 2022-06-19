玄！蘆洲環堤道 死亡車禍常在同路口重複發生

新北市蘆洲抽水站前方環堤大道，14日發生大型重機車過彎時跨越雙黃線，逆向迎面撞上無辜機車，造成大重機騎士慘死。行車記錄影像昨天起在不同社群媒體引發熱議，有人論戰大重機上國道，或質疑道路設計不良，也有人直言肇因是大重機騎太快。

這段影片是在疏洪2號越堤道口停等紅燈的車輛拍攝，錄到前方1輛普通重機原本跟在計程車後面正常行駛，沒想到突然竄出1輛逆行大重機，高速迎面撞上，巨大衝擊力導致機車零件飛散，2名騎士彈起重摔落地，驚悚場面使另1輛停等紅燈的機車騎士目擊過程，嚇到身體猛然顫抖一下。

影片被分享到「WoWtchout行車影像分享平台」引發網友熱議：「大重機騎士那條路有個凸起，所以騎太快就會飛起來無法轉彎，騎過的才懂」、「這一看就是不熟路段，前面一段直線速度拉太快，到了停止線前一段小上坡右邊還一棟建築物擋到視線，上去後才發現一個急右彎來不及煞車直接撞上去」。

也有人認為：「雖然說車速真的快的誇張，但是道路設計也是一大問題，明明可以畫設減速設施、標線，但是很遺憾台灣只會測速照相」、「那個車速明顯超速吧？自己超速還要怪別人沒提醒嗎？」

其實當天警方已從抽水站監視器看到完成過程，當時41歲潘姓男子騎乘大重機由蘆洲往三重溪美方向行駛，接近抽水站前方剛好是1個將近90度右轉大彎道，疑因車速太快，過彎時受離心力作用而跨越中央分隔雙黃線變成逆向行駛，迎面撞上對向車道機車。

22歲鄭男當時由三重往五股更寮方向行駛，跟在1輛計程車後方，原本已順利左轉通過大彎道準備直行，卻無辜被突然逆向衝出的大重機撞上。潘男送醫不治，鄭男重傷。

同1個路口，3月1日才發生1輛三重往蘆洲方向行駛貨車闖紅燈左轉，迎面撞上對向2輛由2號越堤道綠燈直行機車，造成1死1傷車禍。更玄的是，環堤大道與永樂街38巷45弄交叉口，也是相同地點接二連三發生嚴重車禍。

包括2020年1月19日農曆年前，2輛轎車劇烈碰撞後，掉落的零件彈飛掃到1名準備過馬路的12歲女童，送醫宣告不治，造成3個家庭不好過年。事後相關單位會勘檢討，增設測速照相機、行人專用道、三色交通號誌燈等設施。

但僅事隔半年，2020年7月22日，24歲詹姓男子駕駛轎車在此處違規迴轉，造成對向直行的機車閃避不及撞上，22歲黃姓騎士摔傷送醫，幸無生命危險。引發民眾議論：又是這個路口！