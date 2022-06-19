1歲童遙指海面 白沙屯淨灘神救援、喚回載浮載沉男子

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮旁海邊昨天淨灘活動，靠著1歲多幼童發現海上劉姓中年男子載浮載沉，淨灘、醫護、海巡、警方等單位連手，勸回男子並護送回家的火車，許多網友都說白沙屯媽祖有保佑，促成一場神救援。

白沙屯淨鄉團號召約150人，昨天上午9點至10點在通霄鎮白沙屯拱天宮旁海邊第61次淨灘，芳馨醫護團總會長郭建均在場戒護，他1歲多的兒子上午9點37分，突然一直指著遠方的海面，團員覺得有異，循著手指方向察看，發現海上劉男載浮載沉。

郭建均說，現場忙著淨灘撿拾垃圾，劉男距離海邊有一段距離，海水淹到頸部，隨著波浪頭部一下子出現在海上，一下子又沉到水下，情況相當危急，團員緊急通報在場戒護的海巡署中部分署第3岸巡隊白沙屯安檢所人員，勸導男子上岸。

淨灘人員昨天上午9點40分左右在海邊涼亭，發現錢包、鑰匙、口罩及零錢， 白沙屯淨鄉團總召集人邱文耀淨灘結束後，交至白沙屯安檢所，經查證是劉男留在岸邊，安檢所上午10點16分交還給劉男。

傍晚6點13分發現劉男仍在海邊流連，海巡單位擔心發生意外，通報通霄警察分局白沙派出所派員，陪同劉男到台灣鐵路局白沙屯車站搭車回家，邱耀文把過程PO到網路，也引發熱烈討論，認為功德無量，「感恩有你們！」

郭建均、邱文耀也都有感而發，郭建均說，芳馨醫護團隨行白沙屯媽祖進香結緣，白沙屯淨鄉團也是第61次淨灘，小孩才1歲11個月大，不太會用語言表達，還好醫護團人員警覺，才發現海面劉男，媽祖有保佑，神連手即時救援。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980