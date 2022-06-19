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嘉義縣男子陳屍苦竹寺前涼亭 初步排除他殺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉苦竹寺前一座涼亭今天上午被民眾發現有名男子陳屍在裡面，警方據報到場調查，男子年約5、60歲，遺體旁留有農藥罐，涼亭外有輛疑似死者腳踏車及物品，初步排除他殺，警方查出死者身分聯絡家屬到警所了解中。

附近村民表示，清晨4、5點時廟方人員曾看見男子躺在涼亭地上不以為意，直到上午10點多，男子仍未起身，廟方人員前往查看關切，卻看到男子疑似沒有氣息且手臂發黑，趕快向警方報案。

有村民認出男子是住附近的村民；警方於現場蒐證，除遺留農藥罐、腳踏車及物品外，也沒有發現遺書，初步排除他殺嫌疑。

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嘉義縣水上鄉苦竹寺前涼亭被民眾發現有名男子陳屍在裡面。圖／民眾提供
嘉義縣水上鄉苦竹寺前涼亭被民眾發現有名男子陳屍在裡面。圖／民眾提供

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