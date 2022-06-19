彰化皮包骨3兄弟...冰箱已塞滿 老大今嘔吐發燒再入院

彰化縣和美鎮葉家3兄弟貧病交加，三餐不濟，被發現均已瘦骨如柴，成了社會安全體系邊緣人，引來社會震撼。連日各方濟助湧至，老二先從醫院回家，從必須柱著枴杖，今天已能行走，另老大及老三仍在醫院。老二說，感謝各界的幫忙，他也想早日恢復身體，自力更生。

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，老三因眼睛弱視，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢過活，長期有一餐沒一餐，彰化縣議員賴清美與當地里長陳信義17日獲報到葉家查看，發現葉家老二、老大疑因壓力過大連續兩天陸續服藥過量，三兄弟被發現餓得氣息奄奄、瘦骨嶙嶙緊急通知消防隊送醫。

老二17日當晚先出院返家，老大昨晚也被醫院認為可以出院，但縣議員賴清美說，老大返家後，卻一直沒有起床，直到今天早上覺得肚子餓，喝了流質的物品，突然吐得不停，前來關心的親戚發現後，趕緊叫救護車將他送醫，體溫高達40度，一度擔心他確診新冠肺炎，後來驗出陰性，才鬆了一口氣，但因很虛弱必須繼續住院觀察。

三兄弟住的低矮屋舍內，不僅殘破不堪，還布滿蜘蛛網，甚至飄著異味，今天一大早，就有葉家兄弟的親友及社福機構，主動前來幫忙打掃，清除雜物，大家滿身大汗，卻也不喊累，不一會兒就清出一大堆雜物。

縣議員賴清美今天也前往協助打點，她說，目前已有前縣長卓伯源為他們繳健保費，還有人要捐助一年的自助餐費，加上社會處介入，接受各界捐款，連日來，她的電話接不停，都表示要捐助三兄弟，甚至還有遠自澎湖的愛心，賴清美呼籲大家，要有「雞婆」性，多關心鄰里，才能網社會安全網的不足。

也有不少善心人士專程前往關心，以往空寂鮮有少探問的葉家，連日來，顯得十分熱鬧。一名從福興來的一對夫妻，當場塞給老二8千元紅包，還交代說，有需要隨時跟他們說；另有來自彰化伸港及來自台中一家家具公司負責人 ，也都專程前來送紅包，讓老二十分感動。

賴清美打開葉家的冰箱，原來幾乎空無一物，現已塞滿冰箱，有麵包、飲品等和各種食品，另在一個小房間裡，則堆滿送來的泡麵、麵線及奶粉、各種補品，除希望他們不再挨餓，並早日康復。