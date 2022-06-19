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彰化皮包骨3兄弟...冰箱已塞滿 老大今嘔吐發燒再入院

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彰化皮包骨3兄弟...冰箱已塞滿 老大今嘔吐發燒再入院

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮葉家3兄弟貧病交加，三餐不濟，被發現均已瘦骨如柴，成了社會安全體系邊緣人，引來社會震撼。連日各方濟助湧至，老二先從醫院回家，從必須柱著枴杖，今天已能行走，另老大及老三仍在醫院。老二說，感謝各界的幫忙，他也想早日恢復身體，自力更生。

彰化縣和美鎮好修里葉姓3兄弟相依為命，老三因眼睛弱視，每月領取3000身障補助生活，3兄弟僅靠著這筆錢過活，長期有一餐沒一餐，彰化縣議員賴清美與當地里長陳信義17日獲報到葉家查看，發現葉家老二、老大疑因壓力過大連續兩天陸續服藥過量，三兄弟被發現餓得氣息奄奄、瘦骨嶙嶙緊急通知消防隊送醫。

老二17日當晚先出院返家，老大昨晚也被醫院認為可以出院，但縣議員賴清美說，老大返家後，卻一直沒有起床，直到今天早上覺得肚子餓，喝了流質的物品，突然吐得不停，前來關心的親戚發現後，趕緊叫救護車將他送醫，體溫高達40度，一度擔心他確診新冠肺炎，後來驗出陰性，才鬆了一口氣，但因很虛弱必須繼續住院觀察。

三兄弟住的低矮屋舍內，不僅殘破不堪，還布滿蜘蛛網，甚至飄著異味，今天一大早，就有葉家兄弟的親友及社福機構，主動前來幫忙打掃，清除雜物，大家滿身大汗，卻也不喊累，不一會兒就清出一大堆雜物。

縣議員賴清美今天也前往協助打點，她說，目前已有前縣長卓伯源為他們繳健保費，還有人要捐助一年的自助餐費，加上社會處介入，接受各界捐款，連日來，她的電話接不停，都表示要捐助三兄弟，甚至還有遠自澎湖的愛心，賴清美呼籲大家，要有「雞婆」性，多關心鄰里，才能網社會安全網的不足。

也有不少善心人士專程前往關心，以往空寂鮮有少探問的葉家，連日來，顯得十分熱鬧。一名從福興來的一對夫妻，當場塞給老二8千元紅包，還交代說，有需要隨時跟他們說；另有來自彰化伸港及來自台中一家家具公司負責人 ，也都專程前來送紅包，讓老二十分感動。

賴清美打開葉家的冰箱，原來幾乎空無一物，現已塞滿冰箱，有麵包、飲品等和各種食品，另在一個小房間裡，則堆滿送來的泡麵、麵線及奶粉、各種補品，除希望他們不再挨餓，並早日康復。

60歲的葉家老二面對著各界的關懷深表感動，他說，目前這種情況，也是不得已，要不是真的沒辦法，他不會去麻煩大家，但只希望自己身體趕快好起來，能夠出去工作，養活自己。

葉家老大昨晚出院，今天早上吃了流質品，卻吐得不停，且發燒達40度，被緊急送醫。圖／縣議員賴清美提供
葉家老大昨晚出院，今天早上吃了流質品，卻吐得不停，且發燒達40度，被緊急送醫。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，縣議員賴清美今天上午又前往關心，老二表示，待體力好了，他會努力養活自己。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，縣議員賴清美今天上午又前往關心，老二表示，待體力好了，他會努力養活自己。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，這對來自福興鄉的夫婦，專程前往致贈紅包。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，這對來自福興鄉的夫婦，專程前往致贈紅包。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，湧來大量濟助物資，讓葉家老二十分感動。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，湧來大量濟助物資，讓葉家老二十分感動。記者劉明岩／攝影
葉家老大昨晚出院，今天早上吃了流質食品，卻吐得不停，且發燒達40度，被緊急送醫。圖／縣議員賴清美提供
葉家老大昨晚出院，今天早上吃了流質食品，卻吐得不停，且發燒達40度，被緊急送醫。圖／縣議員賴清美提供
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，湧來大量濟助物資，原本空無一物的冰箱，現已塞得滿滿，讓葉家老出十分感動。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮葉家三兄弟的困境，引來各界關切，湧來大量濟助物資，原本空無一物的冰箱，現已塞得滿滿，讓葉家老出十分感動。記者劉明岩／攝影

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