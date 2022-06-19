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家暴夫拿竹片打老婆 恐嚇「帶汽油去找妳」 2罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

湯姓男子今年2月間和老婆爭吵，涉嫌狠心拿竹片毆打老婆，導致眼眶瘀青、全身多處挫傷，老婆當晚就帶著小孩回娘家，不料，湯男傳訊息「沒有跟我連絡，我會帶汽油去找妳」。士林地檢署偵結，以湯男涉犯傷害、恐嚇罪嫌，依法起訴。

起訴指出，湯男今年2月22日下午在台北市住家，和老婆因細故爭吵，涉嫌拿竹片打老婆身體，導致她左眼眶瘀青、左眼結膜下出血，左右兩邊胸壁後側、腰部挫傷，還有兩手手臂多處挫傷、瘀青。

老婆遭受不當家暴度對待，當晚帶寶貝小孩回娘家，不料湯男再度不爽，2月23日下午5時許，用LINE傳訊息涉嫌恐嚇「晚上7點之前你沒有跟我聯絡，我會著汽油去找妳，到時候什麼也不用說了，我看妳要躲到什麼時候，拉多少人下水」。

老婆看到訊息心生畏懼，回到台北後報案求助，並到醫院驗傷提告。湯男到案認罪，檢方依照訊息資料、驗傷證明，認定湯男涉犯傷害、恐嚇2罪，依法起訴。

示意圖。圖／ingimage
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