雙北人潮處佯借手機竊SIM卡 男子近2年獲利20萬被逮
台北市董姓男子藉由在台北車站附近，向他人借取手機，卻盜用他人手機SIM卡，以小額付費方式詐取遊戲點數獲利；董男2年間行竊至少15次，不法所得近20萬，日前被中正一警方逮捕。
警方表示，台北市警局中正一分局日前接獲數起盜刷遊戲點數詐騙案件，被害民眾多因手機或者SIM卡遭竊取，事後接獲帳單才發現被盜刷上萬元遊戲點數，經警方調閱相關資料及擴大調閱監視器追查，發現是董男（42歲）所為。
警方發現，董男時常在雙北地區各處車站人潮聚集處所，搭乘計程車，在下車時，假意向計程車司機表示手機電量耗盡，又有急事要藉用手機撥打電話給友人，再趁著司機未注意，偷拔手機SIM卡，竊取門號後插入自己手機內，再向各大遊戲網站以小額付費方式詐取遊戲點數獲利。
另外，董男也鎖定車站周遭網咖，趁被害人上廁所離開座位時，下手行竊手機，再以相同模式詐得遊戲點數。
警方初步統計，董男自去年至今，以相同手法犯案至少15次，不法所得近20萬。中正一分局成立專案小組，只是董男居無定所，四處藏匿，相當狡猾，在歷時近一年查緝，終於在近日追緝到案。全案警詢後依詐欺、竊盜及違反電信法送辦。
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