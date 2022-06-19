快訊

17歲高一輕艇隊員日月潭受訓 疑跳潭消暑溺水不治

彰化皮包骨3兄弟...冰箱已塞滿 老大今嘔吐發燒再入院

桃園青埔雙屍3命案還有2共犯？ 桃檢證實：11日已出境

雙北人潮處佯借手機竊SIM卡 男子近2年獲利20萬被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市董姓男子藉由在台北車站附近，向他人借取手機，卻盜用他人手機SIM卡，以小額付費方式詐取遊戲點數獲利；董男2年間行竊至少15次，不法所得近20萬，日前被中正一警方逮捕。

警方表示，台北市警局中正一分局日前接獲數起盜刷遊戲點數詐騙案件，被害民眾多因手機或者SIM卡遭竊取，事後接獲帳單才發現被盜刷上萬元遊戲點數，經警方調閱相關資料及擴大調閱監視器追查，發現是董男（42歲）所為。

警方發現，董男時常在雙北地區各處車站人潮聚集處所，搭乘計程車，在下車時，假意向計程車司機表示手機電量耗盡，又有急事要藉用手機撥打電話給友人，再趁著司機未注意，偷拔手機SIM卡，竊取門號後插入自己手機內，再向各大遊戲網站以小額付費方式詐取遊戲點數獲利。

另外，董男也鎖定車站周遭網咖，趁被害人上廁所離開座位時，下手行竊手機，再以相同模式詐得遊戲點數。

警方初步統計，董男自去年至今，以相同手法犯案至少15次，不法所得近20萬。中正一分局成立專案小組，只是董男居無定所，四處藏匿，相當狡猾，在歷時近一年查緝，終於在近日追緝到案。全案警詢後依詐欺、竊盜及違反電信法送辦。

董男偷竊他人手機SIM卡再購買遊戲點數牟利。記者邱奕能／翻攝
董男偷竊他人手機SIM卡再購買遊戲點數牟利。記者邱奕能／翻攝
董男偷竊他人手機SIM卡再購買遊戲點數牟利。記者邱奕能／翻攝
董男偷竊他人手機SIM卡再購買遊戲點數牟利。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

無業男到廟行竊躲床底下因喘息聲露餡 還辯「來拜拜」

北市計程車招呼站成罰單陷阱？ 議員轟罰單入庫250萬

信買6千點數可抱擁美人歸 台南老翁超商急買為警攔阻

大叔急購點數欲約見辣網妹 遭阻驚覺被人傷了心

相關新聞

彰化皮包骨3兄弟...冰箱已塞滿 老大今嘔吐發燒再入院

彰化縣和美鎮葉家3兄弟貧病交加，三餐不濟，被發現均已瘦骨如柴，成了社會安全體系邊緣人，引來社會震撼。連日各方濟助湧至，老...

新竹驚傳男遭毆死丟包醫院 2嫌前往橫山分局投案2在逃

台北榮民醫院竹東分院昨天晚間急診室門口出現一名全身血的男子，疑似與人發生鬥毆全身多處開放傷口，嚇得醫護趕緊用病床將他接入...

玄！蘆洲環堤道 死亡車禍常在同路口重複發生

新北市蘆洲抽水站前方環堤大道，14日發生大型重機車過彎時跨越雙黃線，逆向迎面撞上無辜機車，造成大重機騎士慘死。行車記錄影...

宜蘭伯朗大道附近驚傳隨機割頸2人受傷 警調監視器偵辦

宜蘭蘇澳鎮與冬山鄉交界的伯朗大道附近，昨晚驚傳1名男子騎乘機車持刀隨機割脖，前後僅相隔10分鐘，劃傷兩名被害人後頸部，其...

17歲輕艇隊員日月潭受訓 疑跳潭消暑溺水不治

南投日月潭今傳溺水意外，一名17歲輕艇隊員在月牙灣水域完成訓練後，疑不耐天熱跳入潭內欲消暑，但因他遲遲未浮出水面，其他隊...

影／保時捷扛彩虹獨角獸衝墾丁 網友：有錢任性

因網紅拍照狂刷IG，導致獨角獸泳圈爆紅，臉書社團「路上觀察學院」有網友分享影片，一輛保時捷休旅車把獨角獸泳圈綁在車頂，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。