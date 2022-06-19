竹東驚傳男遭毆死丟包醫院 2嫌前往橫山分局投案2在逃

台北榮民醫院竹東分院昨天晚間急診室門口出現一名全身血的男子，疑似與人發生鬥毆全身多處開放傷口，嚇得醫護趕緊用病床將他接入內急救，無奈男子因傷勢過重急救後仍宣告不治，2嫌今向橫山警分局坦承犯案，警方正釐清事發經過。

據了解，遭痛毆致死的林姓男子（23歲）疑似與另方人馬有債務糾紛，昨天下午相約尖石山區談判，雙方一言不合爆發衝突，不過林男寡不敵眾，遭4人痛毆，甚至已經打到無力反抗後，還載往山區繼續施暴。

等到一行人回過神來，林男已經全身是血呈現昏迷，一行人才急忙將他載往竹東榮民醫院，將他丟在急診室門口就駕車離開，醫護人員驚見男子全身是血，立刻呼叫支援拉來病床、將他送入急診室急救。