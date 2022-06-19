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竹東驚傳男遭毆死丟包醫院 2嫌前往橫山分局投案2人在逃

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竹東驚傳男遭毆死丟包醫院 2嫌前往橫山分局投案2在逃

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台北榮民醫院竹東分院昨天晚間急診室門口出現一名全身血的男子，疑似與人發生鬥毆全身多處開放傷口，嚇得醫護趕緊用病床將他接入內急救，無奈男子因傷勢過重急救後仍宣告不治，2嫌今向橫山警分局坦承犯案，警方正釐清事發經過。

據了解，遭痛毆致死的林姓男子（23歲）疑似與另方人馬有債務糾紛，昨天下午相約尖石山區談判，雙方一言不合爆發衝突，不過林男寡不敵眾，遭4人痛毆，甚至已經打到無力反抗後，還載往山區繼續施暴。

等到一行人回過神來，林男已經全身是血呈現昏迷，一行人才急忙將他載往竹東榮民醫院，將他丟在急診室門口就駕車離開，醫護人員驚見男子全身是血，立刻呼叫支援拉來病床、將他送入急診室急救。

不過林男因傷勢過重且失血過多，經急救後仍宣告不治，醫院緊急通報警方，不過今天上午就有2名嫌犯前往警局坦承犯案，不過2人辯稱未施暴，僅負責接送，而另外仍有2人在逃當中、警方已展開追緝；橫山警分局表示，全案已朝傷害致死案件偵辦。

台北榮民醫院竹東分院昨晚急診室一名全身血的男子疑似與人發生鬥毆，最後仍宣告不治。 示意圖／ingimage
台北榮民醫院竹東分院昨晚急診室一名全身血的男子疑似與人發生鬥毆，最後仍宣告不治。 示意圖／ingimage

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