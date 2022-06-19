影／保時捷扛彩虹獨角獸衝墾丁 網友：有錢任性

因網紅拍照狂刷IG，導致獨角獸泳圈爆紅，臉書社團「路上觀察學院」有網友分享影片，一輛保時捷休旅車把獨角獸泳圈綁在車頂，引發網友熱議。恆春警分局表示，相關行為已違反道路交通管理處罰條例，可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，將循線調查裁罰。

墾丁這周末遊客不少，有網友在臉書「路上觀察學院」分享影片，一輛保時捷休旅車把大型獨角獸游泳圈綁在車頂，沿途風吹不斷搖擺。不少網友看到影片心情雀躍，留言直說「有錢可以任性」、「這才是我要的夏天」、「好想一起去墾丁啊」。

但也有網友認為「這樣吹翻很危險」，車頂載獨角獸很危險，有觸法之虞，此外，後方拍攝影片者，疑在開車行進時持手機，恐有違規定。

警方指出，未接獲民眾報案，但在車頂裝載大型游泳圈之類的物品，違反道路交通管理處罰條例第30條載運貨物不穩妥的規定，可處3千元以上、1萬8千元以下罰鍰。可充氣用品通常體積大、重量輕，載運不慎易釀危險，建議民眾到達目的地後再行充氣，確保用路人安全。