女騎士自撞分隔島噴飛 撞違停賓士又刷倒路旁3機車

高雄市左營區昨深夜發生一起車禍意外，一名吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島後，連人帶車噴飛再撞至路旁違停賓士車，刷倒3輛機車，吳女四肢擦挫傷，警方調查吳女未酒駕，詳細肇責進一步釐清。

左營警分局新莊路派出所昨深夜11時30分許，接獲民眾報案，指位於左營區新榮街與新莊一路口有騎士發生車禍，警方到場處理，發現吳姓女子（20歲）騎車自撞分隔島，連人帶車噴飛後，再撞到停放路旁違停的賓士車左側車門，並刷倒3輛機車。