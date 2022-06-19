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女騎士自撞分隔島噴飛 撞違停賓士又刷倒路旁3機車

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區昨深夜發生一起車禍意外，一名吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島後，連人帶車噴飛再撞至路旁違停賓士車，刷倒3輛機車，吳女四肢擦挫傷，警方調查吳女未酒駕，詳細肇責進一步釐清。

左營警分局新莊路派出所昨深夜11時30分許，接獲民眾報案，指位於左營區新榮街與新莊一路口有騎士發生車禍，警方到場處理，發現吳姓女子（20歲）騎車自撞分隔島，連人帶車噴飛後，再撞到停放路旁違停的賓士車左側車門，並刷倒3輛機車。

事發後，吳女倒地，所幸僅手腳擦挫傷，意識清醒。吳女向警方表示，當時誤騎在禁行機車的快車道，想變換至慢車道時，不慎撞到分隔島，警方對吳女酒測未酒駕，詳細事故原因由警方後續調查釐清。

吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島，圖為分隔島的擦撞痕跡。記者石秀華／翻攝
吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島，圖為分隔島的擦撞痕跡。記者石秀華／翻攝
吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島，噴飛擦撞路旁的賓士車和3輛機車。記者石秀華／翻攝
吳姓女騎士行經左營區新莊一路路口時，疑未注意前方路況，自撞分隔島，噴飛擦撞路旁的賓士車和3輛機車。記者石秀華／翻攝
吳姓女騎士行經左營區一處路口，疑未注意前方路況，自撞分隔島，擦撞路旁違停賓士車受傷。記者石秀華／翻攝
吳姓女騎士行經左營區一處路口，疑未注意前方路況，自撞分隔島，擦撞路旁違停賓士車受傷。記者石秀華／翻攝

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