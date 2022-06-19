扯！花蓮公務員尿急借不到廁所 竟便溺咖啡店辦公室

花蓮縣政府農業處一名女公務人員，在執行公務返回辦公室時，到咖啡店借不到廁所，竟闖入店裡辦公室兼倉庫，直接便溺在地上，用旁邊的衛生紙擦拭後離開，店員聞到異味並調閱監視器，發現該女的脫序行為，憤而報警求償。

農業處長陳淑雯回應說，當時該女應該是真的很尿急，以為辦公室沒人看見才尿，也用衛生紙擦拭，自認為沒人發現，明天會交給人事處懲處。

根據監視器畫面，16日下午4點多，一名身穿藍衣、牛仔褲的女子，到咖啡店想借廁所，店員告知廁所故障維修無法外借，沒想到該女趁店員不注意，進入店內辦公室，確認沒有人後，竟將門反鎖蹲下來小便，並用辦公桌上的衛生紙清理地板，若無其事離開。

咖啡店員指出，當時告知廁所故障無法使用，女子生氣地說「信不信我等一下直接上在你們店裡」，那時就要打電話給店長，不過女子卻在自己通話時消失，不見蹤影。

後來店員進入辦公室，聞到尿騷味，發現一箱價值約8000元咖啡豆被汙染，趕緊調閱監視器，不但發現女子離譜行徑，發現她搭乘印有「花蓮縣政府野生動物保育專車」的公務車離開，氣得報警報案毀損，要向女子求償。