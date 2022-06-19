影／南投男謊報尋短 誘警到場駕車將警車撞進溝 釀2傷

南投市一名吳姓男子昨清晨報警，聲稱躁鬱症病發欲輕生，警方馳援到場後，竟駕車衝撞警車逃逸，最後自撞電桿才停止遭逮，期間波及路旁2輛車、造成2警手部受傷。警詢後，今依妨害公務、公共危險、毀損及傷害等罪嫌送辦，針對受損的車輛將依法求償。

南投警分局指出，53歲吳姓男子18日清晨6時許報警，指他的人在千秋里附近，有躁鬱症傾向，但近日未按時服藥，而有輕生念頭，當下調派南投派出所警員柯亭君、李仁華馳援處置，到場後於周邊區域尋找，隨後在名間新丹巷發現吳男座車。

未料，警車才趨前停靠路邊，員警還沒下車時，吳男竟突然啟動車輛，正面撞擊警車，李、柯2人見狀立即下車，喝令其停車並呼叫支援，但吳不為所動，繼續駕車推壓警車至路旁水溝，並意圖衝撞員警後逃逸，現場員警呼叫支援警力追捕。

支援警力警員曾柏瑋、賴元慶到場發現吳男車輛後，立刻跟隨在後並喝令停車，但吳男並未停車，更沿途蛇行逃逸，途中撞及路旁2輛汽車，最後在千秋路217巷口撞到電線桿後才停下來，現場警力立刻趨前擊破其車窗，將吳男控制並逮捕。

警方表示，將吳男逮捕到案後進行，確認並無飲酒情形，而向其家屬求證，他半個月前才從草屯療養院出院，經查確有相關就醫紀錄；但其行徑導致李姓員警手指扭傷、曾姓右手無名指及小指撕裂傷，還造成警車及他人車輛損害。

南投警分局表示，訊後，今依妨害公務、公共危險、毀損及傷害等罪嫌將其送辦，並針對為何衝撞警車、是否受疾病影響等深入了解，以釐清案情；另，警用車輛及路旁的民眾車輛損壞後續賠償事宜，也將依法定程序辦理求償。

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