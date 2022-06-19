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猛開罰單被質疑 大甲警臉書秀違停照片嗆：你們良心何在

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局施姓警員最近對違規停車開多張罰單被民眾質疑，他在臉書回應「不是我想弄你們，而是職業道德問題。」他說騎樓違停已讓輪椅族和婦幼無法行走，他的回嗆引起許多民眾支持，拜託他一定要開罰單，還行人通行權利。

台中施姓警員因取締騎樓違停太多、告發所長貪汙，今年5月中從市區被調至大甲警分局，他被調至大安分駐所，在轄區又一口氣開出30多張違停罰單。施在自己經營的臉書粉專「飛天柯基警再一次詛咒世界」中指出，開了30多張罰單，被民眾打電話到分駐所想申訴，拿出那位民眾違停的照片，值班警員「頓時就明白我為什麼會開單了」。

施姓警員在臉書再度回應民眾質疑說，他最近開罰單已經放寬標準很多，但是違規停車這樣，「你們良心何在？輪椅族、婦幼到底要怎麼被保護？不是我想弄你們，而是職業道德問題。」

有網友支持他對違規停車開罰單說，家人有坐輪椅，才知台灣行人通行環境很糟，也有網友拜託他繼續開違停罰單，因為推嬰兒車經過騎樓，都要走到馬路上很危險；更有網友感謝他說「好人一生平安」。

大甲警分局表示，施員若是於休假、非值勤時間經營臉書，為個人自由，但不能在上班時間經營；至於一天30多張違停罰單「開一整條路」，大甲警方呼籲民眾，不要違規停車，若對罰單有疑義，可提申訴。

台中市大甲警分局施姓警員在臉書回應，他對違規停車開罰單原由。圖／取自施姓警員臉書
台中市大甲警分局施姓警員在臉書回應，他對違規停車開罰單原由。圖／取自施姓警員臉書

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