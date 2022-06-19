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影／林口警方結合環保局深夜稽查噪音車 2小時告發29件

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口警分局持續取締改裝噪音車，昨晚與市政府環保局聯合稽查，2個小時共攔檢145輛汽機車，告發29件；同時呼籲民眾，發現噪音車輛妨害安寧，可至環保署「噪音車檢舉網站」通報。

警方昨晚同步執行酒駕防制與噪音車稽查勤務，共攔查145輛汽機車，其中6輛汽車、11輛機車經環保局認定私自改裝「未經檢驗核可之排氣管」，另有2件無照駕駛、10件相關交通違規，均依法開出罰單。

警方指出，新北市政府自2017年5月正式公告，晚間10時到隔日上午6時，「使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管」的車輛，不得行駛於新北市境內道路。經通報查獲將按次裁罰，由環保局依「噪音管制法」裁處3000元以上罰鍰，警方會持續不定時、不定點加強取締。

此外，民眾若發現汽機車行駛於路上發出噪音妨害安寧，可至環保署「噪音車檢舉網站」（ https://noisecar.epa.gov.tw/ ）通報路段、時段，或在安全無虞情況下，針對噪音車輛的車牌、路段、發出噪音情形錄影蒐證，上傳到上述網址檢舉，經環保局查證屬實即依法開罰。

林口警方與環保局聯合稽查噪音車，2個小時攔檢145輛汽機車，告發29件相關違規。圖／警方提供
林口警方與環保局聯合稽查噪音車，2個小時攔檢145輛汽機車，告發29件相關違規。圖／警方提供
林口警方與環保局聯合稽查噪音車，2個小時攔檢145輛汽機車，告發29件相關違規。圖／警方提供
林口警方與環保局聯合稽查噪音車，2個小時攔檢145輛汽機車，告發29件相關違規。圖／警方提供
林口警方昨晚稽查噪音車，同步執行酒駕防制勤務。圖／警方提供
林口警方昨晚稽查噪音車，同步執行酒駕防制勤務。圖／警方提供

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